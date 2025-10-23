  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 139 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    Путин загоняет Запад в глухую оборону
    Верховный суд разрешил штрафовать несколько раз за превышение скорости
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске
    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Рябков исключил возобновление обмена информацией по ДСНВ с США
    Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил о готовности отправиться на СВО
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    13 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    5 комментариев
    23 октября 2025, 00:22 • Новости дня

    Международный день снежного барса и Российский день без бумаги отмечается 23 октября

    Международный день снежного барса отмечается 23 октября

    Международный день снежного барса и Российский день без бумаги отмечается 23 октября
    @ Vladimir Borisov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В четверг, 23 октября, в России и мире отмечаются важные, исторические, профессиональные и забавные праздники, о самых любопытных из них – в дайджесте торжеств от ВЗГЛЯДа.

    Международный день снежного барса был учрежден в 2024 году, когда Генассамблея ООН установила 23 октября днем этого благородного животного ради укрепления международного и регионального сотрудничества в поддержку усилий по его сохранению на планете. В организации барса называют призраком гор.

    По данным из Красного списка животных, находящихся под угрозой исчезновения, численность барса оценивается в 2710-3380 половозрелых особей. В России в 2024 году насчитали 87 особей.

    «Снежный барс обычно одинок и крайне неуловим. Рассвет и сумерки – наиболее активное время для этой кошки. Известно, что снежные барсы не проявляют агрессии по отношению к человеку», – напомнили в ООН.

    Российский день без бумаги отмечается каждый четвертый четверг октября и делается это с тем, чтобы напомнить людям о рациональном использовании этого произведения целлюлозной промышленности. Цель праздника – в его акциях, лекциях, активностях внутри компаний и иных коллаборациях людей ради повышения сознательного использования бумажных ресурсов.

    День работника рекламы (День рекламщика или День рекламиста) – еще одно торжество, призванное украсить 23 октября. Есть версия, что инициатором праздника стал студент Алан Ардасенов, который подрабатывал рекламным агентом в газете «Деловой экспресс». Первый заказ он получил 23 октября 1994 года и решил увековечить этот день профессиональным праздником.

    Красивый и дорогой праздник – День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности в Якутии, приурочен к событию, которое произошло 23 октября 1992 года в Сунтарском улусе Якутии. Там впервые огранили первый бриллиант.

    В этот четверг, 23 октября, в России отмечается 81-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В память о Петсамо-Киркенесской операции, названной Десятым сталинским ударом, которая способствовала разгрому 20-й  горной армии Германии и военно-морского флота, что впоследствии привело к освобождению Советского Заполярья.

    День рождения iPod, который состоялся 23 октября 2001 года, также отмечается сегодня. Несмотря на то, что Apple завершила производство последнего продукта серии, iPod touch, в 2022 году, поклонники компактного плеера для «тысячи песен в кармане» по-прежнему верны гаджету и с удовольствием отмечают его праздник.

    При этом в Мексике 23 октября отмечают День врача, в США – День фильмов ужасов и День ведущих ток-шоу, в Бразилии – День летчика.

    А именинный пирог ждет Амвросия, Андрея, Евлампия, Федора и Василия.

    22 октября 2025, 16:15 • Новости дня
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Европейского союза отменил решение от 26 февраля 2024 года о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    «Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», – сказано в постановлении, передает ТАСС.

    Однако после вынесения этого решения Совет ЕС уже дважды продлевал аналогичные ограничения в отношении Гуцериева. Поэтому, несмотря на победу в суде, вердикт может не привести к автоматической отмене санкций.

    В 2021 году Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение покинуть совет директоров «Русснефти».

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 02:15 • Новости дня
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске

    Губернатор Текслер уточнил данные по погибшим и пострадавшим при ЧП в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    На месте пожара после взрыва на предприятии в Копейске ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка, после чего спасатели приступят к разбору завалов, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – сказано в посте.

    Текслер подчеркнул, что родным и близким погибших, а также пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. По уточненным данным ранее сообщалось о семерых погибших.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 22:05 • Новости дня
    Глава Росрыболовства допустил ответные меры России на действия Норвегии

    Tекст: Ирма Каплан

    Росрыболовство рассматривает введение ответных шагов против норвежских рыбопромысловых судов на фоне сохраняющихся ограничений с норвежской стороны в текущем году, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

    По его словам, российская сторона категорически не согласна с заявлением Норвегии о работе в рамках действующего соглашения, при этом норвежцы не собираются отменять введенные ограничения, сообщил он ТАСС.

    «Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год», – заявил Шестаков.

    Глава Росрыболовства отметил, что ситуация пока не влияет на запасы рыбы, поскольку в 2025 году действуют прежние договоренности, установленные годом ранее. В полном объеме незаконные меры со стороны Норвегии будут иметь последствия с 2026 года, резюмировал Шестаков.

    Напомним, в ноябре 2024 года Россия и Норвегия подписали протокол о квотах на вылов трески и других рыболовных ресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год, при этом квота на треску стала минимальной за 33 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года Осло наложил ряд запретов на российские рыболовецкие компании. В ответ Москва заявила о готовности  ограничить доступ норвежских судов к российской исключительной экономической зоне, если запрет на промысел для российских компаний не будет снят.

    Комментарии (9)
    22 октября 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    @ Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social на тему статьи Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать против России дальнобойные ракеты, назвав информацию фейком.

    «Публикация Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, является фейком», – приводит ТАСС сообщение американского лидера.

    Трамп добавил, что США не имеют к этим ракетам никакого отношения, кто б их ни поставлял Киеву и чего бы Украина с ними ни делала.

    Напомним, ранее газета WSJ выпустила статью, в которой сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Не менее четырех человек погибли и несколько пострадали при взрыве на промышленном предприятии Копейска, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», – сказано в посте.

    Как сообщили ТАСС в медицинских службах города, пять человек пострадали при взрыве.

    «В результате взрыва пять человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – сказал источник агентства.

    Ранее губернатор Текслер сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания.

    Глава государства вышел на связь с представителями Генерального штаба из Кремля, передает ТАСС.

    По словам Путина, тренировка носит плановый характер. «Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», – сказал он.

    Ранее Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 18:35 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году

    В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру

    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на красную икру в России могут снизиться к Новому году на фоне увеличения ее производства, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.

    «Чем больше предложение, тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», – заявил Шестаков, передает ТАСС.

    Он отметил, что по итогам 2025 года объем производства красной икры может достичь 15 тыс. тонн.

    Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что на Дальнем Востоке увеличился вылов лосося.

    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме предложили отменить льготное налогообложение устриц

    Володин предложил отменить льготное налогообложение для устриц

    В Госдуме предложили отменить льготное налогообложение устриц
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за исключение устриц из перечня рыбопродуктов, облагаемых по сниженной налоговой ставке, указав на их элитарность.

    Володин заявил, что устрицы не являются продуктом массового потребления и не должны попадать под льготную шкалу налогообложения, передает ТАСС. По словам председателя Госдумы, сейчас устрицы приравнены к детскому питанию по налогам, однако он считает это неправильным.

    «Рыбопродукты облагаются по льготной шкале, но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Но это не продукт массового потребления. Скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным этого продукта», – заявил Володин при обсуждении проекта бюджета на 2026–2028 годы.

    Он добавил, что те, кто любит устрицы, смогут платить за них по другой цене, если льготы отменят.

    Ранее севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц.

    Комментарии (5)
    23 октября 2025, 01:07 • Новости дня
    Стало известно об увеличении числа погибших и пострадавших при ЧП в Копейске

    Оперслужбы заявили об увеличении числа погибших и пострадавших в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    По данным оперслужб, в результате взрывов на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области погибли семь человек.

    «Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших – до шести. Данные предварительные», – сообщил источник ТАСС.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    По его данным, не менее четырех человек погибли и несколько пострадали. Информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. Челябинский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП и пообещал помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших.


    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 22:35 • Новости дня
    Володин рассказал, ради чего Силуанов отказался от Нобелевских премий

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, как когда-то было почетным появляться в каких-либо зарубежных рейтингах, а для главы Минфина Антона Силуанова важнее одобрение парламента.

    «Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше – спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов, он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента», – приводит ТАСС слова Володина на пленарном заседании.

    По мнению председателя Госдумы, российскому Минфину ценно мнение депутатов, избранных народом, а не «премия от Сороса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Володин выступил за исключение устриц из перечня рыбопродуктов, облагаемых по сниженной налоговой ставке, указав на их элитарность.


    Комментарии (4)
    22 октября 2025, 18:38 • Новости дня
    Россия предостерегла от военной эскалации против Ирана на Ближнем Востоке

    Рябков: Россия предостерегает от военной эскалации против Ирана на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступила с предостережением по поводу продолжения использования военной силы на Ближнем Востоке, особенно в отношении Ирана.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что некоторые страны могут быть искушены использовать сложившуюся ситуацию для оправдания военных действий или формирования соответствующих настроений, передает ТАСС.

    «Я воспользуюсь моментом, чтобы предостеречь тех, кто может иметь искушение того или иного рода, чтобы использовать ситуацию для выдвижения аргументов или настроений в пользу продолжения использования военной силы», – заявил Рябков на заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере».

    Ранее, выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сохраняющемся обсуждении опасности новых ударов по Ирану на международном уровне.

    Комментарии (2)
    23 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Politico узнала, как главы стран ЕС переругались из-за дележа активов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между представителями стран ЕС во время встречи в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления так называемого репарационного кредита Украине.

    «Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще предстоит согласовать, уже нарастают разногласия по поводу того, следует ли выдвигать условия к кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства от кредита пойдут как на оборонные нужды, так и на обычную бюджетную поддержку, но точная сумма пока не обсуждается», – пишет Politico.

    Ради поддержки оборонной промышленности и помощи Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Впервые эта идея была предложена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье Financial Times в сентябре.

    «Однако конкурирующий лагерь, в который входят Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, включая покупку оружия, произведенного американскими компаниями», – отмечает издание.

    Как отметил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, было бы неплохо, если бы Украина могла закупать в Европе больше оружия.

    «Но у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им нужны. Так что это реальность, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», – напомнил он.

    При этом Еврокомиссия рассчитывает добиться от лидеров стран ЕС на саммите  одобрения присвоения замороженных в Бельгии суверенных активов России, чтобы ЕК получила мандат на разработку механизма так называемого репарационного кредита Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Госдума одобрила проект об изменении ставки НДС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 1 января 2026 года.

    При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для всех социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, товаров для детей, печатных изданий, книг и племенных сельскохозяйственных животных, передает РИА «Новости».

    Дополнительные поступления в федеральный бюджет от повышения НДС за три года могут составить 4,423 трлн рублей. Законопроект внесен правительством России в рамках бюджетного пакета и направлен на выполнение поручений президента и правительства.

    Для компаний на упрощенной системе налогообложения снижается порог годовой выручки, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с 60 млн до 10 млн рублей. Это решение, по данным пояснительной записки, должно препятствовать схемам дробления бизнеса и принесет бюджету около 200 млрд рублей в год.

    Снижение аналогичного порога для применения патентной системы налогообложения принесет еще 7,668 млрд рублей за три года. Законопроект также предусматривает нулевой НДС для добывающих компаний, продающих руду и концентраты аффинажным предприятиям.

    Отменяется освобождение от НДС для операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных между участниками расчетов, а также при продаже российского программного обеспечения. Министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности скорректировать ряд предложений ко второму чтению законопроекта. Профильный комитет Госдумы предложил рассмотреть более поэтапное внедрение изменений для бизнеса на упрощенке и патенте, а также сохранить патентную систему для розничной торговли в сельской местности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии рисков для инвестклимата из-за повышения НДС.

    В сентябре Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Военный аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

    Аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведенная под руководства российского президента Владимира Путина тренировка стратегических ядерных сил показала готовность России использовать ядерное оружие для защиты национальной безопасности в случае угрозы, заявил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, – свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», – заявил он ТАСС.

    Коротченко отметил, что важна политическая воля Кремля и готовность всех компонентов российской ядерной триады исполнить приказ верховного главнокомандующего.

    Эксперт отметил, что возможности российских стратегических ядерных сил позволяют поставить точку в существовании любого агрессора или блока, если они посягнут на безопасность России.

    Он также обратил внимание на важность внешнеполитического контекста, в котором проводилась тренировка, и подчеркнул, что мероприятие было направлено на подтверждение боеготовности ядерной триады и отработку различных сценариев ядерного реагирования по приказу Путина.

    Практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и крылатых ракет воздушного базирования проводились с неядерными массогабаритными макетами боевых блоков, что подтвердило готовность сил к различным вариантам боевого применения – от массированного ответного удара до точечного поражения выбранных целей, сказал военный эксперт.

    Коротченко назвал среди возможных сценариев применения ядерных сил ответ на использование западного дальнобойного высокоточного оружия с территории Украины, попытки блокады Балтики и Калининградской области странами НАТО, а также ввод натовского контингента на Украину, что будет расценено как вступление в войну с Россией.

    По его словам, Генштаб России предусмотрел различные форматы использования ядерных сил для ответных действий на эскалацию ситуации или агрессию против страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России
    Глава Росрыболовства допустил ответные меры России на действия Норвегии
    Пожар произошел на заводе по переработке российской нефти в Братиславе
    Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    Студент в Татарстане осквернил символы воинской славы за деньги
    Экс-ведущего «Модного приговора» проверили в США после ограбления Лувра
    Эксперт дала советы по консервации дачного дома на зиму

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

    В России резко увеличен выпуск снайперских винтовок, базовая модель для которых впервые появилась еще свыше шестидесяти лет назад – десантной модификации СВД (СВДС). Чем примечателен этот образец стрелкового оружия и почему в текущих условиях спецоперации именно он оказался крайне востребован? Подробности

    Перейти в раздел

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации