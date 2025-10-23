Международный день снежного барса и Российский день без бумаги отмечается 23 октября

Международный день снежного барса отмечается 23 октября

Tекст: Ирма Каплан

Международный день снежного барса был учрежден в 2024 году, когда Генассамблея ООН установила 23 октября днем этого благородного животного ради укрепления международного и регионального сотрудничества в поддержку усилий по его сохранению на планете. В организации барса называют призраком гор.

По данным из Красного списка животных, находящихся под угрозой исчезновения, численность барса оценивается в 2710-3380 половозрелых особей. В России в 2024 году насчитали 87 особей.

«Снежный барс обычно одинок и крайне неуловим. Рассвет и сумерки – наиболее активное время для этой кошки. Известно, что снежные барсы не проявляют агрессии по отношению к человеку», – напомнили в ООН.

Российский день без бумаги отмечается каждый четвертый четверг октября и делается это с тем, чтобы напомнить людям о рациональном использовании этого произведения целлюлозной промышленности. Цель праздника – в его акциях, лекциях, активностях внутри компаний и иных коллаборациях людей ради повышения сознательного использования бумажных ресурсов.

День работника рекламы (День рекламщика или День рекламиста) – еще одно торжество, призванное украсить 23 октября. Есть версия, что инициатором праздника стал студент Алан Ардасенов, который подрабатывал рекламным агентом в газете «Деловой экспресс». Первый заказ он получил 23 октября 1994 года и решил увековечить этот день профессиональным праздником.

Красивый и дорогой праздник – День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности в Якутии, приурочен к событию, которое произошло 23 октября 1992 года в Сунтарском улусе Якутии. Там впервые огранили первый бриллиант.

В этот четверг, 23 октября, в России отмечается 81-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В память о Петсамо-Киркенесской операции, названной Десятым сталинским ударом, которая способствовала разгрому 20-й горной армии Германии и военно-морского флота, что впоследствии привело к освобождению Советского Заполярья.

День рождения iPod, который состоялся 23 октября 2001 года, также отмечается сегодня. Несмотря на то, что Apple завершила производство последнего продукта серии, iPod touch, в 2022 году, поклонники компактного плеера для «тысячи песен в кармане» по-прежнему верны гаджету и с удовольствием отмечают его праздник.

При этом в Мексике 23 октября отмечают День врача, в США – День фильмов ужасов и День ведущих ток-шоу, в Бразилии – День летчика.

А именинный пирог ждет Амвросия, Андрея, Евлампия, Федора и Василия.