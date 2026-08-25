Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.12 комментариев
Организаторы концерта Канье Уэста призвали поклонников запастись терпением
Агентство Say Agency, организатор гастролей Канье Уэста, сообщило, что находится на связи с американским рэпером.
«Концерты не отменены. Наша команда на связи с артистом и в данный момент делает все, чтобы провести для вас два незабываемых шоу Ye, которые каждый из нас запомнит на всю жизнь», – приводит текст сообщения ТАСС.
В агентстве попросили поклонников сохранять спокойствие и не верить слухам об отмене выступлений. Организаторы пообещали держать зрителей в курсе всех изменений и ответить на возникающие вопросы.
«Запаситесь терпением и дождитесь официального заявления», – заявили организаторы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство «Газпром Арены» опровергло информацию о подписании договора аренды стадиона для концертов Канье Уэста.
Представители площадки исключили возможность проведения шоу без официального соглашения.
Организаторы из Say Agency при этом подтвердили получение артистом предоплаты за выступления в России.