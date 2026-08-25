Организаторы концерта Канье Уэста призвали поклонников запастись терпением

Tекст: Антон Антонов

«Концерты не отменены. Наша команда на связи с артистом и в данный момент делает все, чтобы провести для вас два незабываемых шоу Ye, которые каждый из нас запомнит на всю жизнь», – приводит текст сообщения ТАСС.

В агентстве попросили поклонников сохранять спокойствие и не верить слухам об отмене выступлений. Организаторы пообещали держать зрителей в курсе всех изменений и ответить на возникающие вопросы.

«Запаситесь терпением и дождитесь официального заявления», – заявили организаторы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство «Газпром Арены» опровергло информацию о подписании договора аренды стадиона для концертов Канье Уэста.

Представители площадки исключили возможность проведения шоу без официального соглашения.

Организаторы из Say Agency при этом подтвердили получение артистом предоплаты за выступления в России.