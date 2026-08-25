Экс-полицейских осудили на сроки от 12 до 14 лет за хищения на криптобирже

Суд в Москве вынес приговор экс-полицейским за хищения на криптобирже Garantex

Tекст: Антон Антонов

Среди осужденных – экс-оперуполномоченные по особо важным делам УБК МВД России подполковник Ренат Бахтиев и капитан Леонид Голубев, а также бывший старший следователь СО ОМВД России по Басманному району Москвы майор Антонина Шакина, передает РИА «Новости».

В зависимости от роли каждого фигуранта суд установил их вину в получении взяток, превышении должностных полномочий, подделке и обороте поддельных документов, служебном подлоге и покушении на мошенничество. Бахтиеву назначили 14 лет лишения свободы, Голубеву и Шакиной – по 12 лет.

Каждого из осужденных также обязали выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей, лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти.

«Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал солидарно с осужденных более 31 млн рублей в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением», – подчеркнули в пресс-службе суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти в марте 2025 года конфисковали серверы криптобиржи Garantex и заблокировали 26 млн долларов ее активов.

Позже Госдепартамент США пообещал 6 млн долларов за информацию, способную привести к задержанию руководителей биржи.