Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

Шумиха вокруг Канье Уэста свалилась на нас, как снег на голову, и тут же приобрела характер эпидемии. Причём уже не так важно, состоится этот концерт или нет.

Едва сообщили, что американский рэпер собирается выступить в Санкт-Петербурге, как новости стали приходить одна за другой. Мы узнали о том, что билеты уже продаются, расходятся как горячие пирожки и некоторые россияне готовы платить немалые деньги, чтобы попасть на концерт. А питерские отельеры срочно пересматривают в сторону повышения цены на 10 и 11 октября, когда чернокожая звезда планирует петь в городе на Неве.

Между тем депутаты, общественные деятели, блогеры выстроились в очередь, чтобы высказать своё мнение о певце и его предстоящих гастролях. Или об их отмене. Одни приветствовали его приезд в качестве прорыва международной блокады и очередного доказательства невозможности «отменить» Россию. Другие высказывали сомнения, стоит ли раскатывать красную дорожку перед этим артистом, не поинтересовавшись, как он относится к внешней политике нашего государства.

Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за», а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

Мы помним завет Бориса Пастернака: «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех». Так вот, Канье Уэст избрал ровно противоположную стратегию. Он весь состоит из самопиара, используя для этой цели и свою личную жизнь, и высказывания на политические темы, и неудивительно, что шумиха по его поводу пришла в Россию раньше него.

Подозреваю, что люди, скупающие билеты на Канье Уэста, хотят приобщиться не столько к музыке, сколько к перманентному мировому скандалу, сопровождающему певца. Зато у наших недругов появляется повод сказать: «Стоило только свистнуть, и народ стал ломиться на западную звезду с весьма спорной репутацией».

Происходящее вокруг Канье Уэста можно сравнить с попаданием БПЛА в объект культурной инфраструктуры. Сразу возникает вопрос: а где же было наше культурное ПВО? Почему не сбили на подлёте?

Представим себе, что в 1958 году в Москву просто так, по приглашению каких-то знакомых, из недружественной страны США прилетает чернокожий певец Поль Робсон и ему сразу дают стадион «Лужники». Ничего подобного быть не могло. К моменту этих исторических гастролей Робсона в СССР уже знали не только как талантливого певца, но и как друга нашей страны.

Наверное, должен быть художественный совет, который предварительно выясняет всё о приглашаемом артисте и решает, соответствует ли он нашим культурным приоритетам и так ли уж он необходим на нашей территории. Заодно такой совет мог бы предлагать альтернативы.

Например, почему бы вместо Канье Уэста не пригласить к нам певца из КНДР? Граждане этой страны проливали кровь за Россию, а что мы знаем об их культуре? Как раз пришло время познакомиться. Выясните, кого там сейчас слушают, вложите деньги в раскрутку. Публика не пойдёт? Очень даже пойдёт. Правда, это будет другая публика.

Я знаю, что многие творческие люди скептически относятся к вмешательству государства в сферу культуры. Мол, ничего хорошего из этого не выйдет, пусть уж лучше всё идёт как идёт. Но если мы хотим что-то реально изменить, то нужно признать: средства для этого сегодня есть только у государства.

И если государство самоустранится, то мы останемся с той же самой проблемой, которая была замечена ещё в позапрошлом веке: вместо Белинского и Гоголя наше население будет нести с базара очередного «милорда глупого», пусть на этот раз в виде чёрного рэпера из-за океана.