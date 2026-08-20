Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946 – 1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.0 комментариев
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Уэстом
Песков отказался комментировать возможную встречу Путина с рэпером Канье Уэстом
В Кремле посоветовали не путать администрацию президента с Москонцертом, комментируя информацию о желании американского рэпера Канье Уэста лично познакомиться с президентом Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную встречу главы государства Владимира Путина с рэпером Канье Уэстом, передает РИА «Новости».
Американский музыкант планирует дать два концерта в Петербурге в октябре этого года.
«Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о вероятности такой встречи.
Ранее представители концертного агентства Say Agency сообщили, что выступления Уэста пройдут 10 и 11 октября на площадке «Газпром Арена». Владелица компании Анна Субчева отмечала, что артист с большой симпатией относится к российскому лидеру и хотел бы встретиться с ним во время своего визита.
Продюсер Иосиф Пригожин оценил гонорар артиста за два шоу минимум в 20 млн долларов.
Поклонники музыканта за пару часов раскупили самые бюджетные билеты на эти мероприятия.