Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Уэстом

Песков отказался комментировать возможную встречу Путина с рэпером Канье Уэстом

Tекст: Мария Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную встречу главы государства Владимира Путина с рэпером Канье Уэстом, передает РИА «Новости».

Американский музыкант планирует дать два концерта в Петербурге в октябре этого года.

«Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о вероятности такой встречи.

Ранее представители концертного агентства Say Agency сообщили, что выступления Уэста пройдут 10 и 11 октября на площадке «Газпром Арена». Владелица компании Анна Субчева отмечала, что артист с большой симпатией относится к российскому лидеру и хотел бы встретиться с ним во время своего визита.

Продюсер Иосиф Пригожин оценил гонорар артиста за два шоу минимум в 20 млн долларов.

Поклонники музыканта за пару часов раскупили самые бюджетные билеты на эти мероприятия.