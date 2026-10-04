Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Петербуржец объяснил убийство приемной матери и брата завистью
Подозреваемый в расправе над приемной матерью и братом в Петербурге Степан Сказка назвал мотивом преступления зависть к младшему брату.
Василеостровский районный суд Петербурга арестовал 21-летнего Степана Сказку, обвиняемого в убийстве двух человек, передает РИА «Новости». Молодой человек заключен под стражу по делу об убийстве приемной матери и восьмилетнего брата.
«Обвиняемый совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, используя при этом малозначительный повод в виде зависти к отношениям младшего брата с матерью», – сообщили в пресс-службе судов города.
В ходе допроса фигурант признался, что два года злоупотреблял алкоголем. Он проходил лечение от зависимости, однако оно не принесло результатов. По словам задержанного, он страдает от внезапных приступов агрессии.
Тела женщины и ребенка с ножевыми ранениями нашли в субботу в квартире на Наличной улице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранители задержали этого молодого человека по подозрению в убийстве женщины и ребенка.
В середине сентября суд Петербурга арестовал местного жителя за убийство матери из-за проигранных на ставках денег.
Днем ранее другой петербуржец ранил ножом двух женщин из личной неприязни.