Петербуржец объяснил убийство приемной матери и брата завистью

Tекст: Ольга Иванова

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал 21-летнего Степана Сказку, обвиняемого в убийстве двух человек, передает РИА «Новости». Молодой человек заключен под стражу по делу об убийстве приемной матери и восьмилетнего брата.

«Обвиняемый совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, используя при этом малозначительный повод в виде зависти к отношениям младшего брата с матерью», – сообщили в пресс-службе судов города.

В ходе допроса фигурант признался, что два года злоупотреблял алкоголем. Он проходил лечение от зависимости, однако оно не принесло результатов. По словам задержанного, он страдает от внезапных приступов агрессии.

Тела женщины и ребенка с ножевыми ранениями нашли в субботу в квартире на Наличной улице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранители задержали этого молодого человека по подозрению в убийстве женщины и ребенка.

В середине сентября суд Петербурга арестовал местного жителя за убийство матери из-за проигранных на ставках денег.

Днем ранее другой петербуржец ранил ножом двух женщин из личной неприязни.