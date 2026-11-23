В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Минобороны Молдавии предложило ввести военную подготовку для мужчин до 55 лет
Министр обороны республики Анатолий Носатый предложил ввести обязательную 42-дневную военную подготовку для граждан в возрасте от 18 до 55 лет.
Ведомство намерено модернизировать систему подготовки резервистов вооруженных сил, передает РИА «Новости». «Вводится короткий период подготовки до 42 дней для трех категорий: молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, отобранные для службы в армии, студенты, граждане в возрасте от 27 до 55 лет, не проходившие военную службу и не находящиеся в резерве», – заявили в пресс-службе Минобороны Молдавии.
Новые положения начнут применяться исключительно после завершения всех законодательных процедур.
В настоящее время в Молдавии предусмотрена срочная служба продолжительностью 12 месяцев, а также сокращенная трехмесячная служба для выпускников вузов, альтернативная и контрактная. Отсрочку или освобождение можно получить по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кишинев в первом чтении ратифицировал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной.
В начале месяца Министерство обороны Молдавии разработало законопроект об обязанности находящихся за рубежом граждан вернуться в страну в случае мобилизации.
В прошлом месяце министр обороны республики Анатолий Носатый заявил о планах увеличить военные расходы страны до 0,7% ВВП в 2027 году.