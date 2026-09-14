Суд Петербурга арестовал признавшегося в убийстве матери из-за ставок мужчину

Tекст: Валерия Городецкая

Решение об аресте обвиняемого принял суд в Петербурге, передает РИА «Новости». Десятого сентября мужчина сам сдался сотрудникам вневедомственной охраны. Он признался, что лишил жизни родственницу и спрятал ее тело в холодильник.

Мотивом преступления стал страх перед реакцией матери на проигранные на ставках деньги. После убийства фигурант попытался скрыть следы и уехал в Великий Новгород.

«Кировский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Суслова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью один статьи 105 УК РФ», – заявили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, петербуржец признался в убийстве собственной матери.

Ранее несовершеннолетний москвич организовал убийство своей матери из-за личного конфликта.

Суд в Екатеринбурге поместил под стражу обвиняемого в убийстве матери местного жителя.