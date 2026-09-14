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Суд Петербурга арестовал признавшегося в убийстве матери из-за ставок мужчину
Петербуржец Алексей Суслов заключен под стражу после признания в убийстве матери, тело которой он спрятал в морозильной камере из-за проигранных на ставках денег, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Решение об аресте обвиняемого принял суд в Петербурге, передает РИА «Новости». Десятого сентября мужчина сам сдался сотрудникам вневедомственной охраны. Он признался, что лишил жизни родственницу и спрятал ее тело в холодильник.
Мотивом преступления стал страх перед реакцией матери на проигранные на ставках деньги. После убийства фигурант попытался скрыть следы и уехал в Великий Новгород.
«Кировский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Суслова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью один статьи 105 УК РФ», – заявили в объединенной пресс-службе судов.
Напомним, петербуржец признался в убийстве собственной матери.
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