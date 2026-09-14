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Правительство изменило правила учета поставок топлива на бирже
Кабмин разрешил учитывать поставки топлива электростанциям в биржевом нормативе
Российские власти позволили производителям топлива включать поставки электростанциям в норматив биржевых продаж до конца года, сообщило правительство.
Кабинет министров России выпустил постановление, которое позволяет производителям топлива до конца года включать поставки электростанциям в норматив биржевых продаж, передает РИА «Новости».
«До конца 2026 года при выполнении минимального норматива обязательных продаж топлива на бирже производители бензина и дизеля могут учитывать объемы, реализованные по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам тепловым и электростанциям. Постановление об этом подписано», – указано в сообщении правительства.
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