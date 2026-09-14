  • Новость часаЛихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
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    Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы ВПК США
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    В США назвали Москву «страной технологических чудес»
    «Либо они нас, либо мы их». Как относиться к усилению ударов по Украине
    Российские войска поразили два сухогруза в Одессе
    ВС России освободили три населенных пункта
    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

    41 комментарий
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    14 сентября 2026, 17:15 • Новости дня

    Волейболисток петербургской «Ленинградки» внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спортсменки Анна Мельникова и Валерия Романова оказались в скандальном украинском списке сайта «Миротворец» из-за выступления на соревнованиях с участием представителей новых регионов.

    Персональные данные двух волейболисток петербургской команды «Ленинградка» появились на скандально известном украинском ресурсе в воскресенье поздно вечером, передает РИА «Новости».

    Авторы портала обвиняют девушек в поддержке России и мнимом покушении на территориальную целостность соседнего государства. Поводом для преследования стало выступление спортсменок на II Спартакиаде народов России в 2026 году. В этих соревнованиях принимали участие атлеты из Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма и Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне создатели скандального портала внесли в свою базу четырех российских хоккеистов.

    Весной в аналогичный список попала олимпийская чемпионка по гандболу Екатерина Маренникова.

    В конце прошлого года авторы украинского сайта добавили в черный список нескольких отечественных баскетболисток.


    14 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению

    «Газпром Армения» сообщил о приостановке поставок газа из России на 11 дней из-за ремонта

    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на 11 дней приостановит подачу природного газа в Армению из-за плановых ремонтных работ на трубопроводе, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

    Поставки российского голубого топлива по магистрали «Северный Кавказ – Закавказье» будут прекращены с 15 по 25 сентября, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании «Газпром Армения» пояснили, что это связано с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России.

    «В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», – говорится в сообщении компании.

    Ограничения не повлияют на потребителей в республике. Бесперебойное газоснабжение планируется обеспечить за счет использования внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.

    В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по цене на топливо.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

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    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    @ wyffest.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабное Шествие молодежи мира объединило десять тыс. участников Международного фестиваля молодежи 2026 года в Екатеринбурге. Представители разных стран вышли на парад в национальных костюмах, с флагами, музыкальными инструментами и атрибутикой своих народов.

    Грандиозное событие состоялось на улицах специально созданного Города молодежи мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В масштабном шествии приняли участие десять тыс. человек, которые представили культуру своих народов с помощью национальных костюмов, флагов и традиционных музыкальных инструментов. Главной идеей карнавала стал «Ритм мира», объединивший звучание разных уголков планеты.

    «Для меня это один из самых ярких моментов Фестиваля. Очень ценно иметь возможность показать африканскую культуру всему миру. Когда оказываешься среди представителей разных народов и видишь их эмоции, чувствуешь невероятную энергию вокруг», – заявил участник из Демократической Республики Конго Арсен Валла.

    Другая участница, китаянка Чжан Юйти, отметила важность подобных встреч для открытой демонстрации своих традиций. По ее словам, взаимный интерес помогает воспринимать культурные различия как шанс узнать мир шире и найти общие ценности.

    Маршрут парада разделили на тематические музыкальные зоны, отражающие традиции Латинской Америки, Востока, Азии и Африки. Финальной точкой стало единое пространство, где выступили известные артисты, включая Антоху МС и рэпера ST. В мероприятии также поучаствовали иностранные делегации из Китая, Кубы, Индии и других государств.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Организаторы отобрали для участия в мероприятии десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей этого события.

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    14 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну

    Подавший в отставку генпрокурор Украины Кравченко уехал за границу

    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подавший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что находится в заграничной командировке.

    Кравченко объяснил свой отъезд за границу рабочими вопросами, передает ТАСС.

    «Сейчас нахожусь в заграничной командировке», – написал он в своем Telegram-канале.

    Украинские издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах отметили, что Кравченко покинул Украину ночью на служебном автомобиле, передает РИА «Новости».

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подписании обвинения в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    Неделей ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады немедленно утвердить увольнение генпрокурора Украины.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Советник премьера Британии Пауэлл призвал Украину к эскалации конфликта
    Советник премьера Британии Пауэлл призвал Украину к эскалации конфликта
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник премьера Британии по национальной безопасности Джонатан Пауэлл посоветовал украинским властям отказаться от территориальных уступок и продолжить нанесение ударов по российским регионам.

    Британский чиновник рекомендовал западным союзникам нарастить поддержку Киева, а Украине продолжать отказываться от территориальных уступок и наносить удары вглубь России.

    «Есть основания считать эту стратегию действенной <…> и я считаю, что эскалация, о которой мы говорим, – это не проблема, а признак успеха», – заявил Джонатан Пауэлл, передает «Газета.Ru».

    При этом ситуацию на Украине чиновник охарактеризовал как сложную. Основными причинами стали дефицит государственного бюджета и нехватка зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее политик отметил потерю актуальности анкориджского компромисса. Подобные пути урегулирования ранее рассматривали Владимир Путин и Дональд Трамп.

    В прошлом году советник британского премьера Джонатан Пауэлл планировал контролировать украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

    В августе новый глава правительства Великобритании Энди Бернем привез в Киев секретные данные для производства дальнобойных ракет SCALP.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Лондон в целенаправленном разжигании конфликта.

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    14 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

    Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что недавний удар беспилотника по поезду на границе с Польшей был направлен на запугивание союзников Украины.

    Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

    «Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

    Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

    Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

    Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.

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    14 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Марочко: ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы прорвали оборону украинских боевиков на ореховском участке фронта и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Прорвана оборона украинских боевиков на ореховском участке. Российские войска серьезно продвинулись на данном участке и взяли под огневой контроль основные пути снабжения вооруженных формирования Украины, также у нас появилась реальная перспектива окружения украинских боевиков в данном укрепрайоне», – сообщил Марочко в соцсетях, передает ТАСС.

    Кроме того, российские подразделения продолжают охватывать Дружковку в ДНР с востока и запада, выдавливая украинские формирования южнее города. В Доброполье уже начались городские бои, наступление ведется сразу с трех направлений.

    За прошедшую неделю группировки войск «Север» и «Восток» показали наилучшие результаты, освободив около 60 квадратных километров территорий в Харьковской области и ДНР. Всего под контроль российских сил перешли восемь населенных пунктов.

    В начале сентября российские военнослужащие продвинулись в районе Дружковки.

    Летом армия России усилила давление на позиции противника под Ореховом.

    В мае Марочко рассказывал о планомерном приближении российских сил к этому населенному пункту.

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    14 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ

    «Герани» поразили воинские эшелоны и локомотивы ВСУ в пяти регионах Украины

    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по воинским эшелонам и локомотивам ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска атаковали логистические узлы противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер», передает Минобороны.

    Целями массированной атаки стали воинские эшелоны и локомотивы украинских вооруженных формирований.

    Точные удары зафиксированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областей. Систематическое уничтожение объектов транспортной инфраструктуры направлено на существенное снижение логистических возможностей украинской армии.

    В начале сентября российские беспилотники поразили фуры с дронами в Одесской и Днепропетровской областях.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

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    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

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    14 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» за минувшие сутки взяли под контроль два села в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение противнику около Новоалександровки и Приколотного в Харьковской области.

    Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка возле Мартыновки и Черноглазовки. Поражены живая сила и техника двух бригад теробороны в районах Бояро-Лежачей, Бариловки и Радьковки в Сумской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и десять наземных роботизированных комплексов.

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и освободили Новоандреевку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Орехова, Преображенки, Юрковки и Балабино в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Стародубовкой, Карповкой, Рубцами в Донецкой народной республике (ДНР) и Песками Радьковскими в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили до 215 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Дружковки, Василевской Пустоши, Славянска, Клинового, Краматорска, Райского и Николаевки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и спецназначения у Шиловки, Андреевки, Белозерского и Юрьевки в ДНР и Новотроицкого в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 460 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

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    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    14 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку

    Зеленский призвал Верховную раду срочно уволить генпрокурора Кравченко

    Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко, и потребовал от Верховной рады немедленно утвердить ее.

    Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает скорейшее освобождение генпрокурора Украины от должности, передает ТАСС.

    Ранее Руслан Кравченко инициировал уголовное преследование директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    «У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Вот это я ему и сказал. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», – заявил Владимир Зеленский.

    Бывший премьер-министр Николай Азаров уточнил, что изначально прокурора пытались отговорить от ухода. Заявление об отставке было написано 7 сентября на фоне масштабного скандала вокруг мошеннических кол-центров.

    В ходе операции силовики провели обыски в кабинетах руководства прокуратуры. Исполнять обязанности главы ведомства должна была Мария Вдовиченко, однако 8 сентября она также покинула свой пост.

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    Ранее глава надзорного ведомства на фоне скандала с мошенническими кол-центрами подал заявление об отставке.

    Первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко тоже написала прошение об увольнении по собственному желанию.

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    14 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
    Российская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские операторы разведывательных беспилотников группировки «Днепр» обнаружили военные объекты ВСУ в пригороде Херсона, после чего по этим объектам ударила авиация.

    Операторы разведывательных беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» вскрыли военные объекты противника в пригороде Херсона, указало ведомство в Max.

    Дроноводы скорректировали удары экипажей истребителей-бомбардировщиков по выявленным целям. В результате авиаударов уничтожены личный состав и боевая бронированная техника вооруженных сил Украины.

    Кроме того, ликвидированы склады с боеприпасами и наземные станции управления дронами противника.

    В начале сентября российская авиация применила новые управляемые бомбы для поражения критически важного объекта ВСУ в Херсоне.

    В конце августа ВКС России сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления беспилотными системами противника в этом городе.

    В начале августа бойцы группировки «Днепр» уничтожили подземную базу украинского подразделения операторов дронов «Птицы Мадьяра».

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    14 сентября 2026, 01:54 • Новости дня
    Названы регионы России с минимальным и максимальным уровнем безработицы

    В Нижегородской и Калужской областях минимальная безработица

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижегородская и Калужская области заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов России по минимальному уровню безработицы во втором квартале 2026 года.

    По итогам второго квартала 2026 года уровень безработицы в России составил 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель остался неизменным, а с конца 2023 года он держится на отметке ниже 3%, передает РИА «Новости».

    Количество нетрудоустроенных россиян во втором квартале года сократилось на 9,8 тыс. человек. При этом среднее время поиска работы увеличилось с 5,2 до 5,5 месяца. Доля граждан в состоянии застойной безработицы, ищущих работу год и более, выросла до 13,2%.

    Лидерами рейтинга стали Нижегородская и Калужская области, где уровень безработицы оказался менее 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и Хакасии показатель составил 1%.

    В 55 регионах безработица оказалась ниже общероссийского уровня.

    Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень безработицы составил 22,6%, а также в Дагестане. При этом в Ингушетии зафиксировано самое заметное снижение показателя – на 3,4 процентных пункта. Рост безработицы отмечен в 20 регионах, наиболее существенно – в Свердловской области.

    Самый короткий срок поиска работы зафиксирован в Саратовской и Астраханской областях, Калмыкии и Ямало-Ненецком автономном округе. Дольше всего работу ищут в Еврейской автономной области, Дагестане и Псковской области.

    Эксперты прогнозируют, что на фоне кадрового дефицита безработица в стране останется на низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о рекордном снижении безработицы на Дальнем Востоке. В начале лета ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы до рекордных 2,2%.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил острую нехватку специалистов в различных отраслях экономики.

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    14 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Дмитриев дал Британии новое название после раздрая в королевстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Королевство стало иным, заметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, когда дал Британии новое название.

    «Разъединенное королевство», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото премьер-министра Британии Энди Бернема с логотипом The Telegraph и названием статьи газеты о том, как первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подпишут в понедельник декларацию о референдумах о независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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