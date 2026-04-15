Олимпийскую чемпионку Маренникову внесли в базу «Миротворца»

Олимпийская чемпионка по гандболу Екатерина Маренникова была внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС. Согласно информации ресурса, ей вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка проведения специальной военной операции на Украине.

Помимо Маренниковой, в этот список также были добавлены российские гандболистки Анастасия Шавман и Виктория Шамановская. Причины внесения те же – публичная поддержка действий России и участие в мероприятиях, по мнению авторов сайта, угрожающих интересам Украины.

Екатерине Маренниковой 43 года. Она стала олимпийской чемпионкой 2016 года в составе сборной России, а также завоевала серебро Олимпиады 2008 года. В ее активе также победа на чемпионате мира 2005 года и серебряная медаль чемпионата Европы 2006 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские экстремисты добавили в свою базу гендиректора гандбольного клуба «Черноморочка» и трех спортсменок.

Ранее создатели этого ресурса внесли в черные списки уфимских гандболисток за проведение зарядки для участников спецоперации.

В базу скандального сайта также попала олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова.