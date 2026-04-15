США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.4 комментария
Гендиректор гандбольного клуба и три спортсменки попали в базу «Миротворца»
Данные гендиректора Новороссийского центра развития спорта и женского гандбольного клуба «Черноморочка» Олега Фролова, а также трех спортсменок-гандболисток попали в экстремистскую украинскую базу «Миротворец».
Персональные данные Фролова были размещены на ресурсе во вторник вечером, передает РИА «Новости».
Экстремисты «Миротворца» обвинили Фролова в публичной поддержке России и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом к тому стала запись в официальной группе гандбольного клуба «Черноморочка» в соцсети «ВКонтакте» в 2024 году, в которой пользователей поздравили в Днем России.
Кроме Фролова украинские экстремисты добавили в свою базу трех спортсменок: игрок гандбольного клуба Ростова-на-Дону Анастасия Шавман, олимпийская чемпионка Екатерина Маренникова и бывшая спортсменка клуба из Тольятти Виктория Шамановская.
Гандболисток обвинили в публичной поддержке России и попытках посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Основанием к обвинению указано участие спортсменок в тренировочных сборах в Крыму в 2019 и 2020 годах.
Сайт «Миротворец» известен регулярными публикациями личных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, других лиц, которых там называют «изменниками родины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российских победителей Паралимпиады внесли в базу сайта «Миротворец», это же произошло с вице-президентом Союза ММА России.