Мирошник объяснил, почему существует экстремистский сайт «Миротворец»
Экстремистский сайт «Миротворец» продолжает работу благодаря поддержке западных государств и используется для давления на гражданское население Украины, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Это такая клоака, которая существует под крышей западников, на деньги западников и с позволения западников. <...> Я вам точно могу сказать, что как только у западников появится желание избавиться от этой помойки, это произойдет очень быстро», – заявил посол РИА «Новости».
По словам Мирошника, сайт используется как средство информационной войны против России и представляет собой инструмент давления на гражданское население.
По словам Мирошника, сайт используется как средство информационной войны против России и представляет собой инструмент давления на гражданское население.