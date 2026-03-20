Российских победителей Паралимпиады внесли в базу сайта «Миротворец»

Пятеро российских паралимпийцев попали в базу сайта украинского «Миротворца»

Tекст: Вера Басилая

В базу данных украинского ресурса «Миротворец» были внесены имена пяти российских паралимпийцев, выступавших на зимних Паралимпийских играх 2026 года. В их числе оказались Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян, а также ведущий спортсмена Сергей Синякин, передает РИА «Новости».

Кроме них, в списке оказалась старший тренер сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова, также принимавшая участие в мероприятиях, связанных с Паралимпиадой. На сайте «Миротворец» всех внесенных обвиняют, в частности, в участии в акциях по героизации российских военных и якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В публикации подчеркивается, что аналогичные обвинения были предъявлены и другим российским спортсменам, чьи имена ранее появлялись в базе украинского сайта.

Ранее президент Владимир Путин опустился на колено во время вручения награды двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

Владимир Путин присвоил государственные награды паралимпийцам и их тренерам за волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.

Путин назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.