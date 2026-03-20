Российских победителей Паралимпиады внесли в базу сайта «Миротворец»

Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция, даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.0 комментариев
Пятерых российских паралимпийцев и старшего тренера лыжной сборной добавили в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в мероприятиях по героизации военных России.
В базу данных украинского ресурса «Миротворец» были внесены имена пяти российских паралимпийцев, выступавших на зимних Паралимпийских играх 2026 года. В их числе оказались Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян, а также ведущий спортсмена Сергей Синякин, передает РИА «Новости».
Кроме них, в списке оказалась старший тренер сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова, также принимавшая участие в мероприятиях, связанных с Паралимпиадой. На сайте «Миротворец» всех внесенных обвиняют, в частности, в участии в акциях по героизации российских военных и якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.
В публикации подчеркивается, что аналогичные обвинения были предъявлены и другим российским спортсменам, чьи имена ранее появлялись в базе украинского сайта.
Ранее президент Владимир Путин опустился на колено во время вручения награды двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.
Владимир Путин присвоил государственные награды паралимпийцам и их тренерам за волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.
Путин назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.