  ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как опыт СВО изменит защиту городов
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    Бортников заявил об усилении защиты высокопоставленных генералов
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским
    Гладков: Белгород добивается работы мессенджера Max при ограничениях интернета
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    6 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    21 комментарий
    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня

    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.


    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    Комментарии (4)
    19 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии.

    «Определим дальнейшие задачи по укреплению законности и порядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Песков напомнил о прогнозе Путина о дестабилизации энергорынка из-за Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заранее предупреждал о рисках развития силового сценария вокруг Ирана, сейчас он отражается на мировом энергорынке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Если вы помните, еще достаточно долгое время тому назад, мы на самых различных уровнях, в том числе и президент Путин, говорили о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Пескова, сейчас наблюдается чрезвычайная дестабилизация во всем регионе, разрастание географии боевых действий, а также дестабилизация мировых энергетических рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Эксперт Игорь Юшков отметил, что на газовом рынке складывается «идеальный шторм», что сулит новые проблемы Европе при подготовке к следующей зиме.

    Цена нефти Brent утром в четверг поднялась выше 113 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    Путин присвоил госнаграды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил госнаграды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за проявленную стойкость и волю к победе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    Как следует из указа, орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Орденом Александра Невского награждена старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Орден Дружбы также присвоен старшему тренеру по горнолыжному спорту Александру Назарову и тренеру по лыжным гонкам среди слепых Алексею Турбину.

    Старший тренер по лыжным гонкам среди слепых Алексей Кобелев удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент также объявил благодарность спортсменам Дмитрию Фадееву и Монзеру Филиппу Шеббо за участие в XIV Паралимпийских играх.

    Президент Владимир Путин назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    Напомним, российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин потребовал пресекать нарушения в армии независимо от статуса виновных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подчеркнул, что прежние заслуги в армии не могут служить оправданием для нарушения закона армейскими должностными лицами или причинения ими ущерба государству.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости пресекать любые нарушения в Вооруженных силах, невзирая на звания, статус или прежние заслуги, пишет «Российская газета».

    По словам Путина, «ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан».

    Путин отдельно отметил значимость работы сотрудников военной прокуратуры, которые, по его словам, вносят большой вклад в укрепление дисциплины и обеспечение правопорядка в армии.

    Ранее на коллегии Путин подчеркнул важность работы прокуроров с обращениями участников спецоперации на Украине и их семей.

    Президент также отметил необходимость постоянного внимания Генпрокуратуры к борьбе с терроризмом и экстремизмом и связал укрепление законности с устойчивым развитием России.


    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперты: Воссоединение Крыма с Россией стало точкой сборки Русского мира

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало не только геополитическим событием, но и фактором внутренней трансформации общества. Оно укрепило национальное единство, изменило самоощущение граждан, а сам полуостров стал символом возрождения страны. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Эпоха единения: 12 лет событиям Крымской весны».

    «Воссоединение Крыма с Россией стало фактором пробуждения российского общества от кризиса и распада 90-х годов, отправной точкой возрождения российской нации. Сформировавшийся по итогам 2014 года «Крымский консенсус» превратился сегодня в консенсус патриотический, что особенно важно в Год единства народов России», – считает политолог Владимир Шаповалов.

    По его словам, Крым стал символом побед России, консолидировал российское общество и власть, объединил все социальные, возрастные, профессиональные и этноконфессиональные группы страны.

    Крым в марте 2014 года сыграл роль «точки сборки» Русского мира, «а сама Россия благодаря событиям 2014 года вновь стала собой», добавил политолог Алексей Мартынов. «Большое спасибо родным крымчанам за тот референдум, за «Крымскую весну», которая вернула нам осознание самих себя, статус великой державы для нашей страны», – подчеркнул он.

    «Крымская весна» изменила не только статус полуострова, но и самоощущение всей страны. Как отметил Олег Матвейчев, зампред комитета Госдумы по информационной политике, она запустила процесс ментального и духовного перерождения России.

    «Страна стала другой в самоощущении и в понимании своего места в мире, – пояснил он. – Люди стали интересоваться геополитикой, мы перестали быть пассивными потребителями чужих культурных кодов и нарративов. То, что шло с Запада, ныне не воспринимается как «манна небесная». США и Европа теперь не выглядят нашими учителями. Народ стал критично подходить к их установкам, увидев их лицемерие. Сегодня «Крымский консенсус» стал еще крепче».

    Его слова подтверждает и социология. «Если в 2024 году говорили о том, что это правильное решение 86% опрошенных, то сейчас таковых 87%*. То есть это событие воспринимается как правильное, исторически справедливое и неизбежное. Собственно, в этом и заключается основа той поддержки – устойчивой и долговременной, которую мы наблюдаем сейчас», – приводит данные Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ. Причем позитивная динамика, по ее словам, заметна как в эмоциональных, так и в рациональных оценках.

    Прошедшие 12 лет стали временем масштабных преобразований для Крыма и Севастополя. Так, с 2014 года валовой региональный продукт Севастополя вырос в десять раз, рассказала Мария Литовко, заместитель губернатора.

    «За это время в городе было построено 177 объектов. Создание социальной инфраструктуры и новых медицинских учреждений подняло среднюю продолжительность жизни до 76 лет, – акцентирует она. – Город переживает культурный ренессанс. Буквально полтора года назад был введен в эксплуатацию уникальный храмово-культурный комплекс «Новый Херсонес», ожидается и скорое открытие кластера на мысе Хрустальном. Город, как отметил президент, возвращает былой блеск патриотической столицы».

    После вхождения в состав России полуостров стал витриной новой страны. И республика, и Севастополь за последние 12 лет добились крупных достижений по многим позициям, напоминает Георгий Мурадов, зампред Совета министров Республики Крым. Проделанная работа привлекает в регион гостей: в 2025 году полуостров уже во второй раз принял более семи миллионов туристов.

    *Всероссийский репрезентативный опрос «ВЦИОМ-Спутник». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Дата проведения опроса март 2026 года. 

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность работы прокуратуры в защите бюджетных средств

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России отметил, что защита бюджетных средств должна стать приоритетом для прокуратуры в борьбе с коррупцией.

    Граждане России рассчитывают на эффективную работу прокуратуры в борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Владимир Путин выступил на коллегии Генеральной прокуратуры и подчеркнул, что основное внимание следует уделить защите бюджетных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин заявил о важности постоянного внимания Генпрокуратуры к вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

    Президент также сделал акцент на необходимости работы с обращениями участников специальной военной операции и их семей.

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин: Система помощи участникам СВО и их близким должна быть прозрачной и доступной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры сделал акцент на важности работы с обращениями участников специальной военной операции и их семей.

    По словам главы государства, особое внимание должно уделяться их проблемам и нуждам.

    «Самое серьезное внимание следует уделять проблемам, с которыми к вам обращаются участники специальной военной операции и члены их семей. Подчеркну, вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной, работать таким образом, чтобы доходить до каждого, причем без сбоев», – заявил Путин, его слова приводит Кремль в Max.

    Ранее Путин заявил о формировании задач для Генпрокуратуры по укреплению порядка.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 07:27 • Новости дня
    В СПЧ решили направить Путину новый список кандидатов на помилование

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека планирует на следующей встрече с президентом Владимиром Путиным ходатайствовать об очередном помиловании, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

    «Мы это увидим в конце года и, конечно, тогда опять попросим. Если мне дадут слово, я всегда попрошу… Чтобы это было традицией», – казала Меркачева РИА «Новости».

    В декабре 2025 года правозащитница уже обращалась с просьбой помиловать впервые осужденных за ненасильственные преступления женщин с детьми.

    Ранее в марте глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о подписании Владимиром Путиным указа о помиловании 23 женщин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал этот шаг с многочисленными просьбами представителей гражданского общества.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин потребовал обеспечить своевременные выплаты пострадавшим в приграничье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил важность контроля за выплатами компенсаций гражданам, утратившим жилье и имущество из-за атак на приграничные области.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на необходимость своевременной и полной выплаты компенсаций жителям приграничных областей, потерявших жилье и имущество из-за атак киевского режима, передает ТАСС.

    «В последние годы был принят целый ряд значимых решений о поддержке граждан приграничных областей России, потерявших в результате атак киевского режима жилье и имущество. Надо внимательно следить за тем, как выделяются компенсации и выплаты. Вновь хотел бы подчеркнуть, все пострадавшие должны получать положенные средства своевременно и полностью», – сказал он.

    Ранее Путин расширил меры поддержки на защитников российского приграничья.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин призвал усилить защиту выделенных на нацпроекты и гособоронзаказ средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил о необходимости надежной защиты средств, выделяемых на национальные программы и гособоронзаказ.

    Глава государства отметил, что количество коррупционных преступлений за прошлый год выросло на 12,3%, сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что граждане России рассчитывают на прокуратуру в вопросах повышения эффективности борьбы с коррупцией. Он напомнил, что ранее на коллегиях Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел уже говорил о важности этого направления.

    Глава государства также акцентировал, что прокуратура должна незамедлительно реагировать на нарушения в отношении несовершеннолетних, пожилых и других социально уязвимых групп. Путин подчеркнул важность защиты их прав и попросил продолжать оперативно реагировать на любые подобные факты.

    Среди приоритетных задач президент выделил защиту трудовых и социальных прав граждан. «Нужно продолжать безотлагательно восстанавливать справедливость в случаях задолженности по заработной плате, добиваться полагающихся по закону выплат работникам и возмещения причиненного ущерба», – отметил он.

    Ранее Путин призвал Генпрокуратуру усилить борьбу с терроризмом и экстремизмом. Он также призвал жестко реагировать на нарушения в армии.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент подчеркнул, что благодаря спортсменам российский флаг вновь был поднят на Паралимпийских играх спустя двенадцать лет, и пожелал им новых побед.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. В ходе церемонии награждения призеров и победителей глава государства поблагодарил паралимпийцев за проявленное упорство, трудолюбие и мастерство, а также пожелал им новых побед, передает ТАСС.

    «Поздравляю всех с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. Благодарю за проявленное упорство, трудолюбие, мастерство. И позвольте пожелать вам новых побед», – сказал глава государства, награждая призеров и победителей Паралимпиады.

    Путин особо отметил, что впервые за 12 лет российский флаг вновь был поднят на Паралимпийских играх и гимн России прозвучал с гордостью. По словам президента, этот триумф стал возможен благодаря энергии спортсменов, их целеустремленности и вере в себя.

    «Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху – великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям», – сказал глава государства.

    Он добавил, что упорные тренировки привели атлетов к значимым достижениям не только на личном уровне, но и для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин наградил паралимпийцев и их тренеров за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии. Президент заявил, что российские паралимпийцы совершили настоящий подвиг, заняв третье место в медальном зачете.

    Ранее чествование паралимпийцев прошло на Красной площади в Москве.


    Комментарии (0)
    Главное
    Британский генерал назвал Герасимова «отлитым из железа»
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah
    Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран
    В Москве подросток устроил взрыв банкомата
    Чак Норрис экстренно госпитализирован на Гавайях

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации