Шерпа России Лукаш: G20 нуждается в реформировании

Tекст: Валерия Городецкая

«Необходимость реформировать G20 признается всеми», – заявила Лукаш, передает ТАСС. Она уточнила, что большинство государств сходятся во мнении: цель должна состоять в достижении реальных решений, а не деклараций «птичьим языком».

Представитель России подчеркнула, что G20 создавалась как экономический формат для предотвращения глобальных кризисов, однако со временем в ней усилиями западных стран возросло политическое влияние. Сейчас G20 занимается сторонними вопросами, выходящими за рамки финансов и социальной повестки – речь идет о культуре и космосе, что существенно бюрократизировало процесс.

Лукаш также отметила чрезмерный рост числа международных организаций, участвующих в работе форума, что привело к усложнению процедур и снижению продуктивности. Доклады и аналитика зачастую готовятся без прямых поручений лидеров стран G20, что негативно сказывается на управляемости процессами.

Шерпа выразила надежду, что деятельность G20 будет сфокусирована на поиске глобальных решений в экономической и финансовой сферах, а западные страны предпочтут работу в рамках этой международной структуры вместо поиска альтернативных площадок.

Ранее Лукаш заявила, что западные страны вряд ли прекратят работу в формате Группы двадцати (G20), несмотря на недавние заявления французского лидера.