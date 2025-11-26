Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Шерпа России заявила о необходимости реформировать формат деятельности G20
Страны-участницы Группы двадцати (G20) признали нужду реформировать «двадцатку», вернув организацию к исходному формату и повысив ее эффективность, сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
«Необходимость реформировать G20 признается всеми», – заявила Лукаш, передает ТАСС. Она уточнила, что большинство государств сходятся во мнении: цель должна состоять в достижении реальных решений, а не деклараций «птичьим языком».
Представитель России подчеркнула, что G20 создавалась как экономический формат для предотвращения глобальных кризисов, однако со временем в ней усилиями западных стран возросло политическое влияние. Сейчас G20 занимается сторонними вопросами, выходящими за рамки финансов и социальной повестки – речь идет о культуре и космосе, что существенно бюрократизировало процесс.
Лукаш также отметила чрезмерный рост числа международных организаций, участвующих в работе форума, что привело к усложнению процедур и снижению продуктивности. Доклады и аналитика зачастую готовятся без прямых поручений лидеров стран G20, что негативно сказывается на управляемости процессами.
Шерпа выразила надежду, что деятельность G20 будет сфокусирована на поиске глобальных решений в экономической и финансовой сферах, а западные страны предпочтут работу в рамках этой международной структуры вместо поиска альтернативных площадок.
Ранее Лукаш заявила, что западные страны вряд ли прекратят работу в формате Группы двадцати (G20), несмотря на недавние заявления французского лидера.