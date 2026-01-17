Прощание с Игорем Золотовицким началось в МХТ имени Чехова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким началось в МХТ имени Чехова, передает РИА «Новости». Артист скончался утром 17 января в московской больнице после продолжительной борьбы с онкологией, ему было 64 года. Похороны Золотовицкого пройдут на Троекуровском кладбище.

К зданию театра приходят друзья, коллеги и поклонники, чтобы проститься с артистом. Люди несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году он окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу МХТ, где позже поставил спектакль «Башмачкин» по повести Гоголя «Шинель».

В Театре «Et cetera» Золотовицкий играл в спектаклях «Смуглая леди сонетов» и «Шейлок». С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года возглавлял учебное заведение в качестве ректора.

Золотовицкий снимался в известных фильмах и сериалах, среди которых «Три полуграции», «Не отрекаются любя», «Одесский пароход» и «Неодинокие». В 2002 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2020 году – заслуженного деятеля искусств РФ.

