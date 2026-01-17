Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.28 комментариев
Кличко признался Reuters в 50-процентном обеспечении Киева энергией
Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии, при нуждах в 1700 мегаватт электроэнергии для обеспечения работы коммунальных служб для 3,6 миллионов жителей, рассказал агентству мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Это первый случай в истории нашего города, когда в условиях таких сильных морозов большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», – заявил Кличко Reuters.
Некоторые жители Киева остаются без электроснабжения до 18-20 часов в сутки. На этой неделе Украина объявила чрезвычайную энергетическую ситуацию. Сильные морозы с ледяным дождем и снегом усугубили положение горожан, так как минимальные ночные температуры опускались примерно до -17 градусов.
По словам Кличко, международные партнёры передали Киеву генераторы, ремонтные бригады работают круглосуточно, но около 100 зданий до сих пор остаются без отопления.
В городе открыли около 1300 пунктов с обогревателями, чтобы помочь жителям согреться, устанавливаются мини-тепловые электростанции в некоторых районах для децентрализации электроснабжения и отопления.
Мэр Киева призвал жителей по возможности оставить город.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кличко в октябре рекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой, а также признал, что у украинской ПВО нет ресурсов для отражения воздушных атак. Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения. При этом киевляне начали охотиться по ночам на электричество.