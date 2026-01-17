Кличко признался Reuters в 50-процентном обеспечении Киева энергией

Tекст: Катерина Туманова

«Это первый случай в истории нашего города, когда в условиях таких сильных морозов большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», – заявил Кличко Reuters.

Некоторые жители Киева остаются без электроснабжения до 18-20 часов в сутки. На этой неделе Украина объявила чрезвычайную энергетическую ситуацию. Сильные морозы с ледяным дождем и снегом усугубили положение горожан, так как минимальные ночные температуры опускались примерно до -17 градусов.

По словам Кличко, международные партнёры передали Киеву генераторы, ремонтные бригады работают круглосуточно, но около 100 зданий до сих пор остаются без отопления.

В городе открыли около 1300 пунктов с обогревателями, чтобы помочь жителям согреться, устанавливаются мини-тепловые электростанции в некоторых районах для децентрализации электроснабжения и отопления.

Мэр Киева призвал жителей по возможности оставить город.

