Кличко признал отсутствие ресурсов у ПВО для отражения авиаударов
Мэр Киева Виталий Кличко признал, что у украинской ПВО нет необходимых ресурсов для отражения воздушных атак, особенно в столице Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко признал в интервью немецкой газете Bild., что противовоздушная оборона Украины испытывает серьезный дефицит ресурсов для отражения авиаударов, передает ТАСС.
По его словам, Украине нужны дополнительные системы ПВО как можно скорее.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к решению возникших проблем.
В Киеве остановили работу две ТЭЦ после ударов ВС России. Крупнейший украинский энергохолдинг «ДТЭК» заявил о критической ситуации с электроснабжением в Киеве и Днепропетровской области из-за аварий.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электричеством.