    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Польша увеличила ввоз российских удобрений до рекордных объемов
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    17 января 2026, 10:14 • Новости дня

    Замглавы Белого дома Миллер назвал Данию слишком крошечной для контроля Гренландии

    Миллер заявил о важности Гренландии для национальной безопасности США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

    Дания не может защитить и контролировать территорию Гренландии, заявил в эфире Fox News заместитель главы Белого дома Стивен Миллер, передает РИА «Новости». По его словам, Дания – это крошечная страна с крошечной экономикой и армией, которая не способна обеспечить безопасность Гренландии.

    Миллер отметил, что Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности. Он подчеркнул, что контроль над арктическими морскими путями приобретает ключевое значение. Чиновник также добавил, что противники США вкладывают значительные ресурсы в освоение этого направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Миллер ранее заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам и никто не станет воевать с США из-за будущего этого острова.

    Позже британская Times назвала четыре варианта, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.

    Датские военные в случае вооруженного нападения США на Гренландию обязаны открыть ответный огонь, заявил официальный представитель министерства обороны Дании Тобиас Роед Йенсен.


    16 января 2026, 18:36 • Новости дня
    Проход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    @ Yoruk Isik/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Движение судов в Дарданеллах приостановлено после того, как сухогруз Boston Beacon с неисправным генератором заблокировал одну из направлений пролива.

    Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется только в одну сторону из-за аварии на сухогрузе. В Генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили, что движение с юга на север приостановлено с 15.45 мск. В очереди на проход через пролив скопилось около 25 судов, отмечает РИА «Новости».

    Причиной задержки стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, следующий под флагом Мозамбика из египетского Порт-Саида в Ялову. На борту судна вышел из строя генератор, что привело к остановке транзита в северном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее грузовое судно Eternal Bright, перевозившее уголь из России в Турцию, буксировали после поломки двигателя рядом с проливом Дарданеллы.

    Турция намерена расширить систему контроля безопасности судоходства на Черном море, сообщил министр транспорта страны Абдюлькадир Уралоглу и пояснил, что турецкая система мониторинга уже контролирует прохождение судов через проливы Дарданеллы.

    Также власти Турции заявили, что будут строго придерживаться положений Конвенции Монтре, регулирующей правила судоходства в Босфоре и Дарданеллах, для поддержания баланса сил и стабильности в Черноморском регионе.

    16 января 2026, 19:15 • Новости дня
    Генерал-майор Липовой: Киев скрывает последствия удара «Орешником»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевские власти и западные кураторы ввели строгий режим секретности вокруг результатов применения российской баллистической ракеты «Орешник» по объектам во Львовской области, заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

    Киевские власти и западные кураторы сохраняют строгую секретность вокруг последствий удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области, передает «Царьград». Как заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, молчание свидетельствует о том, что ракета достигла поставленных целей и нанесла серьезные разрушения.

    По словам Липового, если бы «Орешник» промахнулся или попал по пустой территории, западные и украинские СМИ активно обсуждали бы это, чтобы доказать неэффективность вооружения. Генерал отметил: «Если бы «Орешник» ударил мимо, куда-нибудь по пустырю и так далее, это было бы разрекламировано по СМИ, в том числе западным. И было бы доказано, что ракета неэффективна, бьёт неточно со всеми вытекающими последствиями».

    Эксперт подчеркнул, что полное отсутствие комментариев с украинской стороны демонстрирует не только эффективность, но и точность удара. Липовой также считает, что у НАТО и Киева нет средств, способных противостоять новейшей российской ракете, поэтому тему намеренно не обсуждают, чтобы не выставлять свою беспомощность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные Силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Китайское издание Sohu отметило, что ракетная атака комплекса «Орешник» по Львовской области поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

    Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что российский удар «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне обсуждения ими планов размещения войск на Украине.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    16 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    16 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Стало известно местонахождение организатора убийства посла Карлова

    Турецкие СМИ выяснили нахождение организатора убийства посла Карлова в 2016 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Один из предполагаемых организаторов убийства российского посла Андрея Карлова в 2016 году скрывается в Канаде под чужим именем после бегства из Турции, пишут местные СМИ.

    Член запрещенной в Турции организации FENO Джемаль Караата, который является одним из подозреваемых в организации убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году, скрывается в Канаде под вымышленным именем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал СNN Turk.

    Караата, которого разыскивают турецкие власти, покинул страну, сменил имя и теперь живет в Канаде, избегая регистрации в местных органах безопасности.

    Телеканал указывает, что теперь он использует имя Салих Ада и опасается похищения, поскольку находится в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.

    До бегства Караата работал доцентом на факультете английского языка в закрытом университете Фатих, продолжая подпольную деятельность под прикрытием академической карьеры. В Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) он считался одним из ключевых участников структуры FETO.

    Среди используемых им кодовых имен были Садык и Явуз. Сейчас под новым именем он работает психотерапевтом в канадской компании Qualia Counselling Services и специализируется на вопросах тревожности, депрессии и контроля гнева. По информации телеканала, одной из причин смены имени стал страх за свою безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Карлов был застрелен на открытии фотовыставки в Анкаре в декабре 2016 года. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

    Летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу нападавшего полицейского. А само расследование убийства посла завершили в ноябре 2018 года, тогда в организации преступления обвинили 28 человек.

    В марте 2021 года суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, еще восьми назначил сроки от трех лет и девяти месяцев до 15 лет, шесть человек оправдал, а дела девяти фигурантов, находящихся в розыске, выделили в отдельное производство.

    16 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на неоднократные попытки украинских сил вернуть город, сообщил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

    Все районы города Купянск Харьковской области находятся под контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев министру обороны России Андрею Белоусову во время оперативного совещания. В ходе разговора министр уточнил: «В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»

    Кузовлев подтвердил, что все районы города полностью контролируются российскими подразделениями, несмотря на неоднократные безуспешные попытки прорыва с украинской стороны. По его словам, Вооруженные силы Украины сохраняют планы наступления на этот участок фронта.

    Генерал отметил, что «наступательная операция, которую противник проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    16 января 2026, 19:38 • Новости дня
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто подверг сомнению смысл отправки малых военных контингентов в Гренландию и сравнил эту инициативу с анекдотом.

    Крозетто не поддержал отправку небольшого числа военных в Гренландию, передает РИА «Новости». Выступая на презентации доклада об итальянской политике в Арктике, он отметил, что учения в регионе проходят давно и не ограничиваются отправкой нескольких солдат.

    Крозетто заявил: «Министерство обороны уже некоторое время интересуется Арктикой, используя ВМС, ВВС и сухопутные войска. Учения начались не сейчас, и не силами 15 солдат, отправленных в Гренландию. Я спрашиваю, для чего? В поездку? 15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев: мне это кажется началом анекдота».

    Газета Repubblica ранее сообщала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони не готова поддержать инициативу Дании по увеличению европейского присутствия в Гренландии.

    Крозетто подчеркнул важность единства западного мира и высказался за расширение, а не за разделение, действуя в интересах НАТО и ООН.

    Между тем министр обороны Эстонии Ханно Певкур допустил возможность отправки до десяти эстонских военных на учения в Гренландию. Он отметил, что речь идет о небольших группах военных, которых можно пересчитать по пальцам. Певкур допустил вывод датского контингента из Латвии в случае усиления присутствия Дании в Гренландии, однако считает это маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды направили одного офицера для защиты Гренландии. Британия отправила одного представителя вооруженных сил на остров для подготовки к учениям «Арктическая выносливость» по просьбе Дании. Франция выдвинула в Гренландию около 15 военных. Германия направила еще 13 солдат для участия в миссии по защите острова от возможных действий США.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность в случае силового сценария на Гренландии.

    Белый дом сообщил, что переброска европейских войск на остров не изменит планов президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии.

    16 января 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия потребовала отозвать иск о «царском долге» на 225 млрд долларов
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия потребовала отозвать из суда США иск о так называемом «царском долге» на 225 млрд долларов.

    Речь идет о старых облигациях 1916 года, по которым американский инвестфонд Noble Capital пытается взыскать средства с Российской Федерации, передает РБК.

    Партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков, заявил, что этот долг был аннулирован советским правительством в 1918 году. «Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в «мусорную корзину истории», – подчеркнул он.

    По словам Соколова, Россия официально потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. Если этого не произойдет, российская сторона подаст ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств» (Foreign Sovereign Immunity Act).

    Напомним, американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи.

    Экономисты Иван Лизан и Василий Колташов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи.

    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    16 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» для противников

    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» оперативной маскировкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высокий уровень оперативной маскировки не позволяет зарубежным оппонентам обнаружить ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии, отметили в Совбезе союзного государства.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления зарубежных оппонентов об отсутствии комплекса «Орешник» на территории страны свидетельствуют о высоком уровне оперативной маскировки в республике.

    Как передает ТАСС, в интервью телеканалу «Первый информационный» Вольфович отметил: «Дай бог, чтобы мы никому этот «Орешник» не показали, и дай бог, чтобы этот «Орешник» никто не увидел». Он также добавил, что отсутствие у оппонентов информации о комплексе является позитивным фактором.

    Вольфович подчеркнул, что «Орешник» и тактическое ядерное оружие размещены в Белоруссии исключительно для защиты страны. Он выразил надежду, что ракетный комплекс «Орешник» никогда не пригодится, отметив, что это оружие сдерживания и обороны.

    По информации белорусского оборонного ведомства, «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км и может оснащаться как обычной, так и специальной боевой частью, а также выполнять пуски из любых точек маршрута боевого патрулирования.

    Вольфович подчеркнул, что Беларусь остается миролюбивой страной, готовой к конструктивному диалогу с соседями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории республики еще 18 декабря.

    Неделей позже министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что размещение комплекса стало ответом на агрессивные действия западных оппонентов.

    А торжественная церемония начала боевого дежурства подразделения с ракетным комплексом «Орешник» прошла на территории Белоруссии 30 декабря.

    16 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Украинские СМИ: Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами

    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Киева стали покупать огнеупорные кирпичи для самостоятельного обогрева квартир на фоне перебоев с подачей тепла и электричества, сообщают украинские СМИ.

    Спрос на так называемые товары от блэкаута резко повысился в Киеве, передает «Политика страны».

    Горожане начали массово использовать огнеупорные кирпичи для отопления помещений, особенно в домах с газовыми плитами.

    Популярностью пользуются огнеупорные кирпичи: из них киевляне создают мини-печки прямо на газовых плитах. По словам одной из жительниц столицы Оксаны, если положить кирпич на зажженную конфорку, он постепенно нагревается и помогает повысить температуру в кухне на четыре-пять градусов.

    Такой способ обогрева оказался одним из самых доступных. Однако отмечается, что эффективность этого метода ограничена – кирпич позволяет повысить температуру только на несколько градусов и лишь в небольшом помещении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем.

    Власти страны планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

    В Киеве и Киевской области сохраняется наиболее острая ситуация с электроснабжением, часть районов столицы получает свет только два-три часа в сутки.

    16 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Белый дом прокомментировал переброску европейских войск в Гренландию
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова.

    Как пишет Politico, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула: «Я не думаю, что войска в Европе влияют на процесс принятия решений президентом или на его цель по приобретению Гренландии». По ее словам, размещение европейских военных на острове не изменяет позицию Вашингтона.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, однако за вопросы безопасности отвечает НАТО.

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии нацелен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

    Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии. Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость». Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    16 января 2026, 16:32 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в 760 тыс долларов

    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога, позволяющую ей остаться на свободе до передачи денег, также она получила ряд ограничений.

    Киевский суд избрал для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн гривен (около 760 тыс. долларов), сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено судьей на процессе, который транслировался телеканалом ТСН.

    «Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», – заявил судья. До фактической передачи денег Тимошенко не будет помещена под стражу. Но деньги она обязана внести в течение пяти дней.

    Согласно условиям, Тимошенко также обязана не покидать пределы Киевской области, сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от контактов с рядом депутатов и сдать заграничный паспорт. Прокуратура ранее требовала назначить залог в размере 50 млн гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании суда в пятницу Тимошенко обвинила депутата Алексея Копытина в даче показаний против нее по делу о взятке. Также она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины.

    Напомним, лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    16 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Axios: Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану

    Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану
    @ Petty Officer 3rd Class Kaleb Sa/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские должностные лица полагают, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, считают израильские чиновники, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    По их данным, Вашингтон разрабатывает план атаки на объекты иранских сил безопасности, однако израильская сторона находит такие меры недостаточными. Американские чиновники, в свою очередь, допускают военное вмешательство, если в Иране продолжатся казни бунтовщиков.

    Как уточняет Axios, США уже начали перебрасывать в регион Ближнего Востока наступательные и оборонительные вооружения. В частности, туда направляется авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, а также дополнительные средства противовоздушной обороны, истребители и, возможно, подводные лодки. Решения зависят от дальнейших действий иранских властей и распоряжений президента Дональда Трампа.

    По данным агентства AFP, Саудовская Аравия, Катар и Оман ведут активные дипломатические переговоры, призывая США не атаковать Иран и дать Тегерану возможность продемонстрировать добрую волю. Между тем газета The Wall Street Journal отмечала, что для возможных ударов могут быть использованы крылатые ракеты Tomahawk с американских эсминцев, уже находящихся в регионе. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер уточнила, что ударная группа США прибудет на Ближний Восток из Южно-Китайского моря в течение недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    16 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    При установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи. Поэтому Российская Федерация не несет правовой ответственности за эти задолженности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал иск американского инвестфонда к России по имперским долгам.

    «Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», – отметил экономист Антон Любич. Он также напомнил о событиях 7 ноября 1917 года. «В ходе последовавшей за Октябрьской революцией Гражданской войны победу одержали армии, сражавшиеся за органы власти, выражавшие идеи преемственности государственности. Данный правовой факт зафиксирован во всех конституционных документах Российской Федерации с 1918 по 1978 год», – добавил собеседник.

    «25 декабря 1991 года РСФСР законом, принятым Верховным Советом, была переименована в Российскую Федерацию», – указал Любич, подчеркнув, что это было именно «переименование государства, возникшего в 1917 году, а не учреждение нового или возрождение старого».

    «Конституция, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в редакции 2020 года фиксирует правопреемство Российской Федерации также по правам и обязательствам СССР – государственного союза, в который РСФСР входила на правах одной из союзных республик с 1922 по 1991 год», – отметил аналитик.

    Кроме того, он напомнил, что при установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году отказ коммунистического государства от долгов Российской империи был зафиксирован. «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», – акцентировал экономист.

    «Факт разовых выплат в адрес США в 1933 году и Франции в 1996 году для снятия требований к СССР/РФ по старым обращениям не является признанием долга, а только формой мирного урегулирования спора», – уточнил Любич.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

