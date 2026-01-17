Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
Свыше двух тыс артистов выступили перед участниками СВО на передовой и в госпиталях
Более 25 тысяч концертов для военнослужащих и раненых участников СВО организовали российские артисты, многие из которых рисковали жизнью ради поддержки бойцов, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
За время специальной военной операции российские артисты и актеры дали свыше 25 тысяч концертов и выступлений на передовой и в госпиталях. В этих мероприятиях приняли участие более двух тысяч артистов и деятелей культуры из разных регионов страны, передает ТАСС. По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, многие из них выступали с риском для жизни, чтобы поддержать российских военнослужащих.
На церемонии награждения деятелей культуры по случаю Дня артиста в Национальном центре «Россия» Кириенко подчеркнул, что подобная работа артистов является настоящим служением и имеет огромное значение для бойцов на передовой. «Это один большой вклад в глобальную мировую культуру, и одной из традиций русской культуры, русского театра всегда было быть со своим народом. Так было в годы Великой Отечественной войны, о чем сказал наш президент, так происходит и сейчас», – заявил Кириенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь их профессионального праздника. Праздник артистов отмечается в этом году впервые.