Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником

  • Новость часаАрмия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича
    Глава Роскосмоса назвал сроки серийного производства аналога Starlink
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Марина Влади передала личные письма Высоцкому в Росархив
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину
    Макрон объяснил необходимость временно носить солнцезащитные очки
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    40 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    15 комментариев
    17 января 2026, 12:34 • Новости дня

    Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь его профессионального праздника, который в этом году отмечается впервые. Текст зачитал первый заместитель руководителя fдминистрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре «Россия».

    Президент России Владимир Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником, который теперь отмечается в стране 17 января, сообщает ТАСС. Поздравительное послание президента было зачитано Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента, на церемонии награждения представителей культурного сообщества в Национальном центре «Россия».

    В своем обращении Путин подчеркнул: «Поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России», и отметил символичность выбранной даты, приуроченной ко дню рождения Константина Станиславского. Президент добавил, что артисты, посвятившие себя театру, кино, эстраде и цирку, вносят значительный вклад в сохранение исторического, культурного и духовного наследия страны и передают традиции служения народу из поколения в поколение.

    Глава государства выразил уверенность, что новый праздник станет заметным событием среди культурных торжеств России и обретет собственные традиции. «Мы всегда будем помнить наших замечательных актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую, выступали перед ранеными в госпиталях», – подчеркнул Путин в своем послании.

    Особые слова признательности были адресованы артистам, которые сегодня поддерживают российских военнослужащих во время спецоперации. «И, конечно, особые слова признательности артистам, которые сегодня в ходе специальной военной операции поддерживают наших героев», – добавил глава государства.

    Обращение было зачитано в рамках Дня артиста, который отмечают в субботу, 17 января, в Национальном центре «Россия».

    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    Комментарии (13)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    Комментарии (22)
    15 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    Путин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что в современном мире поиск компромисса все чаще уступает место односторонним и опасным действиям отдельных государств.

    Дипломатия и поиск компромисса все чаще заменяются односторонними и опасными действиями, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств, передает ТАСС.

    По словам главы государства, вместо диалога между странами все чаще звучит монолог тех, кто «по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы».

    Путин подчеркнул, что такая тенденция представляет опасность для международных отношений и может привести к дальнейшей эскалации напряженности. Он отметил, что Россия выступает за конструктивный диалог и поиск компромиссных решений в интересах мира и стабильности.

    Президент также выразил надежду на то, что дипломаты, прибывшие в Россию, будут способствовать развитию равноправного и взаимоуважительного сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    Комментарии (16)
    16 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики, уделяя особое внимание новым технологиям.

    Владимир Путин поручил правительству подготовить детальный план по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики, передает РИА «Новости». Такое указание президент дал во время совещания, посвященного развитию автономных систем.

    «Также прошу правительства подготовить планы мероприятия по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики», – заявил Путин.

    Ранее президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость

    Путин: Внедрение беспилотных решений в жизнь – не мода, а необходимость

    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внедрение автономных беспилотных решений – это не просто модный тренд, а важная необходимость для России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что такие технологии помогут стране укрепить свою глобальную конкурентоспособность и справиться с социально-экономическими задачами в условиях дефицита рабочей силы и демографических вызовов.

    «Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений – это, разумеется, не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов. Обеспечить безопасность, а значит, суверенитет в конечном итоге России», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин попросил подготовить план внедрения беспилотных систем в экономику.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке

    Политолог Данилин: Путин держит на личном контроле вопрос водоснабжения Донбасса

    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Проблема «водной блокады» Донбасса Украиной была затронута в программе «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что президент вернулся к этому вопросу на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства держит тему на личном контроле, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «В Донбассе сохраняется проблема с водоснабжением, и наиболее острый характер она носит именно в Донецке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Собеседник напомнил, что до 2022 года вода поступала в регион с севера по каналу «Северский Донец – Донбасс». Однако после начала СВО украинская сторона не только перекрыла эту водную артерию, но и неоднократно наносила удары по водоводам.

    «Проблему водной блокады Донбасса также поднимали в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что этот вопрос президент обсудил и сейчас на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства прекрасно осведомлен о ситуации и держит тему на личном контроле», – указал эксперт.

    Данилин пояснил, что местные власти пытаются решать проблему, однако им необходима федеральная поддержка – отсюда и поручение президента выработать предложения по стабилизации водоснабжения ДНР. «Строительство нового водовода представляется более перспективным шагом, нежели ремонт старого, которому уже более 50 лет», – считает политолог.

    «Как бы то ни было, нет сомнений, что вопрос с водой для Донецка и близлежащих городов будет решен – так же, как российское руководство эффективно сделало это в случае с Крымом. Основным препятствием пока остаются ведущиеся боевые действия», – подчеркнул Данилин.

    В среду Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент отдельно затронул вопрос водоснабжения ДНР. Он попросил представить план восстановления старого водовода либо возведения нового. Глава государства указал, что стоимость ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового строительства.

    «Ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить, [представить] предложения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Хуснуллин доложил, что для обеспечения региона водой возведены два дополнительных водовода – это «позволило под 180 тыс. кубов в сутки добавить». Зампред правительства ожидает, что в будущем ситуация с водоснабжением улучшится. Как отмечает ТАСС, ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.

    Проблема водоснабжения Донбасса была поднятом военкором Евгением Поддубным на совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента. Она может быть радикальным образом решена только после того, как территории под Славянском перейдут под контроль России, ответил Путин.

    «Но не только, – добавил российский лидер. – Есть возможности, и вы знаете об этом наверняка, строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурения и так далее. Один водовод построен. Есть возможность, и сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода».

    Комментарии (27)
    15 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Предложившая заменить Зарубина школьница пришла в Кремль на мероприятие с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, пришла в Кремль, где в четверг состоится официальная церемония с участием главы государства.

    В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов, передает РИА «Новости». Торжественная церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В декабре школьница Виктория во время эфира предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». Путин предложил попросить Зарубина взять Викторию на стажировку, чтобы она могла развиваться в профессии.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 22:50 • Новости дня
    Дипломат: Россия занимает выигрышную позицию в диалоге с Западом

    Дипломат Долгов: Попытки Запада вернуть мир в состояние биполярности или монополярности обречены на провал

    Дипломат: Россия занимает выигрышную позицию в диалоге с Западом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Москва выступает за многопорярный мир, поддерживает суверенитет независимых стран и против «права сильного» в международных отношениях. Это стратегически выверенная позиция Россия, которая является одним из полюсов нового мира, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств и изложил свое видение текущей международной ситуации.

    «Президент подтвердил нашу принципиальную позицию: в многополярном мире ни у кого не может быть монополии на решения, затрагивающие интересы других государств. Поэтому самая логичная позиция – это открытость к взаимодействию и уважение суверенитета», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То, что Россия не принимает диктат Запада, – последовательная линия. Начало и ход СВО подтверждают этот принцип – наша внешняя политика суверенна, – продолжил собеседник. – Мы никому не позволим ущемить наши интересы, но готовы к равноправному сотрудничеству со всеми, в том числе со странами Запада».

    Как подчеркнул дипломат, заявления главы государства о поддержке суверенитета других стран напрямую соотносятся с его критикой попыток подменить дипломатию «правом сильного». «Мы за укрепление независимости всех государств и против диктата. Мир многополярен, его нельзя вернуть в состояние биполярности или монополярности. Подобные попытки обречены, и на этом фоне важно подтверждать последовательность политики России», – пояснил посол.

    Долгов также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом, «который порубил все каналы и по большому счету развязал в 2014 году войну против России». «Сейчас идет непростой диалог с администрацией Трампа – не только по Украине, но и по нормализации отношений в целом. Здесь есть определенные шансы. Европа же сама загнала себя в тупик, продолжая бесплодную антироссийскую линию», – констатировал он.

    При этом, заявил дипломат, Россия последовательно выступает за укрепление ООН и международного права, «которое сегодня находится под мощнейшими ударами Запада». На этом фоне регулярные напоминания Владимира Путина о российских предложениях по восстановлению диалога с Европой на равных условиях – стратегически выверенная позиция.

    «Это мудро, потому что мы в любом случае занимаем выигрышную позицию. Президент ровно и спокойно ведет разговор, в том числе с послами стран, чьи правительства занимают враждебную позицию. Это характеризует его как серьезного политика – правда и сила на нашей стороне. Именно поэтому он спокоен, последователен и не отступает от задач по укреплению страны. Эта уверенность передается всем россиянам и нашим друзьям», – заявил посол.

    В заключение Долгов отметил, что подходы России к мироустройству разделяет большинство стран. «В этом вопросе мы находимся в большинстве, в мейнстриме мировой политики. Россия – один из ключевых полюсов, в то время как Европа все больше изолирует себя», – резюмировал эксперт.

    В четверг Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии участвовали послы 34 стран. Среди них – представители 11 недружественных.

    Путин выступил перед собравшимися, изложив свой взгляд на принципы международного общения. Он указал, что десятки стран в мире сегодня страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония, не обладая при этом той силой и ресурсами, чтобы постоять за себя.

    «Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва будет проводить взвешенный внешнеполитический курс. Он выразил готовность развивать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными партнерами, углубляя сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах для противостояния общим вызовам. Отдельно глава государства указал на важность укрепления центральной роли ООН в мировых делах.

    Путин также заявил, что отношения России с европейскими странами оставляют желать лучшего. «Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остается привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений», – акцентировал президент.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Путину рассказали, как в первых поездах метро пассажиры «гоняли чертей»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на выставке в депо «Аминьевское» зашел в вагон образца 1930-х годов в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, который рассказал, как первые пассажиры боялись чертей, спускаясь в городскую подземку.

    «Поставили патефон, и он играл, чтобы снять психологическое напряжение, показать, что быть здесь безопасно», – сообщил столичный градоначальник президенту.

    Кроме того, первым пассажирам метрополитена позволяли курить в вагонах метро, чтобы справиться со страхом чертей – всё-таки под землю люди спускались.

    «Курили? Чтобы чертей можно было отгонять? Отгонять надо! Мы отгоним их всех!», – пошутил Путин в сюжете, который выложил в Telegram-канале журналист ВГТРК  Павел Зарубин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России 16 января прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки. Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026». Президент на совещании по вопросам развития автономных систем поручил внедрить в регионах практики Москвы с сфере беспилотных систем.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщили в Кремле.

    Главной темой беседы стала обстановка вокруг Венесуэлы в контексте современной международной повестки, передает ТАСС.

    «Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы», – сообщила пресс-служба Кремля.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил о поддержке действий венесуэльских властей.

    Ранее МИД Венесуэлы подтвердил послу России сохранение внешнеполитического курса.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов

    Кремль: Путин в четверг примет верительные грамоты у послов 34 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств, сообщили в Кремле.

    Мероприятие по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. В этот раз в нем примут участие представители 34 зарубежных стран.

    Особое внимание привлекло участие посла Афганистана Гуля Хасана, который будет представлен как дипломат от Исламского Эмирата Афганистан – именно так страна теперь официально называется после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году.

    Среди вновь прибывших европейских дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, Норвегии – Хейди Олуфсен, Швеции – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии – Юрг Стефан Бурри, Италии – Стефано Бельтраме и Австрии – Герхард Зайллер.

    В сентябре новый посол Швеции Юханнессон передала верительные грамоты в МИД России.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за катастрофы на железной дороге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа после железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима.

    «Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима», – сказано в послании, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

    Трагедия произошла на железнодорожном участке в районе Сикхио, где поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, столкнулся с упавшим на рельсы строительным краном. В результате аварии поезд сошел с рельсов, несколько вагонов загорелись. Погибли 32 человека.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин начал выступление перед иностранными послами в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран, среди которых представители государств Европы, Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Среди европейских государств верительные грамоты российскому лидеру вручают представители Словении, Франции, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Италии, Австрии и Словакии. Особое внимание уделяется послам с большим опытом работы в России, например, Петер Припутен уже возглавлял словацкое посольство в 2014–2020 годах.

    От Латинской Америки в церемонии участвуют дипломаты из Бразилии, Колумбии, Перу, Кубы и Уругвая. Африканский и азиатский континенты представлены послами из Сомали, Габона, Сенегала, Шри-Ланки, Мальдив, Руанды, Мавритании, Алжира, Бангладеш, Египта, Ганы и Намибии.

    Путин также принимает верительные грамоты у посла Исламского Эмирата Афганистан Гуль Хасана, который представляет страну после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году. Новый посол Израиля Одед Йосеф сменил на этом посту Симону Гальперин в ноябре прошлого года.

    Отдельно отмечается участие посла Республики Корея Ли Сок Пэ, который уже работал в Москве с 2019 по 2022 год и считается признанным экспертом по России, владеющим русским языком. Из Ближневосточного региона верительные грамоты вручают представители Ирака, Ливана, Саудовской Аравии и Пакистана.

    Накануне Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на встрече с новыми послами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин выступит в ходе встречи с новыми послами других стран в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Церемония вручения верительных грамот пройдет в Большом Кремлевском дворце, в Александровском зале, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Президент по традиции выступит перед прибывшими послами. Он затронет внешнеполитические вопросы.

    Ранее Кремль сообщал, что президент 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств.

    В числе новых дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, и другие.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ раскрыла данные о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США
    Антикоррупционный суд Армении вернул Карапетяна под домашний арест
    Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат
    Онищенко назвал запрещенный при Крещенских купаниях напиток
    Названы самые популярные имена новорожденных в начале года москвичей

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации