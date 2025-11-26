Шерпа России заявила о «мелкой обиде» Макрона на G20

Шерпа России Лукаш: Макрон затаил «мелкую обиду» на G20

Tекст: Валерия Городецкая

Так она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который усомнился в эффективности формата G20 из-за «отсутствия решений по мировым кризисам», передает ТАСС.

«Я слышала эту позицию в выступлении Макрона. Такая как бы мелкая обида: «Вот мне не удается провести здесь свои решения, значит, формат не работает». Не думаю, что Запад когда-либо остановится на взаимодействии в формате Группы двадцати. Ни один другой формат не даст настолько плотного, эффективного и действенного взаимодействия со странами, от которых сейчас зависит намного больше, чем от стран «семерки», – заявила Лукаш на пресс-конференции.

По словам Лукаш, недовольство западных стран связано с невозможностью осуществить собственные решения через этот международный механизм.

Ранее страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине, назвав его одним из крупнейших мировых конфликтов наряду с кризисами в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что Россия готова сотрудничать с США в рамках их председательства в G20. Он также рассказывал, что делегация России на саммите G20 получила инициативы по экономическому сотрудничеству от ряда государств, которые считаются недружественными.