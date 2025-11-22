Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.13 комментариев
В декларации саммита G20 конфликт на Украине назван одним из крупнейших
В декларации, принятой на саммите лидеров G20, конфликт на Украине называется одним из крупнейших мировых конфликтов, наряду с конфликтами в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии, заявил представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья.
Конфликт на Украине обозначен в итоговой декларации саммита G20 как один из четырех крупнейших в мире, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья, подчеркнув, что наряду с событиями на Украине, среди наиболее значимых названы кризисы в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.
В тексте декларации говорится о необходимости строго придерживаться Устава ООН, избегать использования силы и важности использования мирных средств разрешения конфликта, заявил Мангвенья.
Таким образом, основной акцент декларации сделан на обязательствах по международному праву и поиске политических путей для урегулирования конфликтов.
Также в кулуарах саммита проходит встреча ряда европейских стран, где обсуждают предложения мирного плана США. Мангвенья отметил, что саммит стал для этих переговоров особенно «удобной» площадкой.
Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Делегацию России на саммите возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Ранее страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20.
Президент России Владимир Путин заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Киева от мирной инициативы Дональда Трампа.