Росстандарт рассказал об ужесточении требований к вейпам

Глава Росстандарта Шалаев сообщил об ужесточении требований к вейпам в 2026 году
В начале 2026 года требования к упаковке и конструкции вейпов и других электронных систем доставки никотина станут более жесткими, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.
Шалаев рассказал, что большую часть упаковки вейпов займет информация о негативных последствиях курения. По его словам, конструкция электронных систем доставки никотина не должна имитировать игровые элементы, передает ТАСС.
«Все должно быть четко и максимально не вызывать интерес со стороны детей и отторгать их от вейпов», – заявил Шалаев.
Сейчас в России вейпы и электронные системы доставки никотина не запрещены, однако, по словам главы Росстандарта, с помощью стандартов необходимо максимально защитить детей от вредной продукции.
В ГОСТе уже прописаны требования к упаковке, запрещающие привлекающие внимание изображения, но практика показала их недостаточность, сказал Шалаев. В конце 2025 года, по словам Шалаева, был подготовлен большой блок ужесточающих изменений, которые будут приняты в начале 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта. В ноябре парламентарии предложили полностью запретить продажу и распространение электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства. Президент России Владимир Путин высказывался в поддержку инициативе о полном запрете продажи вейпов в России.