Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
По бывшей американской базе Баграм в Афганистане был нанесен ракетно-бомбовый удар пакистанской авиации, который афганская ПВО отразила.
Власти в Кабуле сообщили о нанесении Пакистаном авиаударов по ключевому военному объекту страны, пишет The New York Times.
«Сегодня утром около пяти часов несколько истребителей, принадлежащих военному режиму Пакистана, попытались осуществить бомбардировку в воздушном пространстве авиабазы Баграм», – заявил представитель полиции провинции Парван Фазал Рахим Мескиньяр.
По словам чиновника, афганские силы противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку, сообщений о пострадавших не поступало. База расположена примерно в 40 километрах к северу от Кабула и обладает взлетно-посадочными полосами длиной более 3,5 тыс. метров.
Инцидент произошел на фоне обострения отношений между соседями, достигшего наивысшего уровня за последние годы. Исламабад называет удары ответом на поддержку правительством талибов боевиков, атакующих пакистанские силы безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиаудар по армейскому корпусу в пакистанском городе Кветта. Начальник афганского Генштаба Кари Фасихуддин Фитрат сообщил о серьезных потерях противника и захвате постов в ходе приграничного конфликта.
Президент США Дональд Трамп ранее озвучил планы по возвращению американского контроля над базой Баграм.