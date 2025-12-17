В Госдуме приняли запрет о продажи табака и вейпов на остановках

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сейчас продажа табачной продукции запрещена на вокзалах, метрополитенах и в портах. Новый закон расширяет ограничения на ларьки и киоски на остановках, передает ТАСС.

Ко второму чтению депутаты скорректировали закон, разрешив продажи сигарет и вейпов на остановках только там, где это единственный пункт продажи в городе.

Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уточнил, что правило актуально для небольших населенных пунктов и фактически в крупных городах запрет будет работать повсеместно.

Депутат также добавил, что сокращение точек продажи табака и вейпов поможет снизить употребление никотина в стране.

В ноябре депутаты предложили полностью запретить продажу и распространение электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства.

Президент России Владимир Путин высказывался в поддержку инициативы о полном запрете продажи вейпов в России.