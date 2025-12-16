Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры

«Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90

Tекст: Тимур Шайдуллин

Московский автозавод «Москвич» начал производство новых кроссоверов М70 и М90, сообщает РИА «Новости».

Линейка «М» станет первой в своем роде для бренда: каждая из моделей изготовлена на новой платформе и комплектуется турбированными двигателями, а также девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

М70 и М90 получили бензиновые двигатели объемом 1,5 и 2 литра с турбиной. Модель М90 сразу оснащена полным приводом, а М70 пока будет иметь только передний, однако с возможностью выпуска полноприводной версии в будущем.

Автомобили будут производиться на принципиально иной платформе и комплектоваться производительными и эффективными турбированными двигателями с »классической« трансмиссией 9AT, передним и полным приводом, - подчеркнули в пресс-службе производителя.

Разработчики заверили, что кроссоверы прошли все необходимые сертификации и тестирования по российским стандартам. Подробности о комплектациях и старте продаж производитель обещает раскрыть позже.

По словам представителей компании, линейка «М» займет новую рыночную нишу и на первом этапе будет состоять из двух моделей в C-SUV и D-SUV сегментах. Текущие модели бренда – «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е», седан «Москвич 6» и кроссовер «Москвич 8» – останутся в продаже. Технологическим партнером выступает ПАО «КамАЗ».

Старт продаж модели «Москвич-8» состоялся в июле, а базовая цена в дилерских центрах составляла почти 3 млн рублей.

При этом в апреле сообщалось, что средняя цена «Москвича-3» снизилась на 18,4% – до 1,8 млн рублей, что сделало его лидером по снижению стоимости среди автомобилей в первом квартале 2025 года.