Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры
Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова подтвердила, что ее доверительница хочет вернуть деньги покупательнице ее жилья.
Пухова в ходе заседания Верховного суда заявила о готовности ее доверительницы вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье всю сумму сделки, передает ТАСС. Речь идет о 112 млн рублей, которые были выплачены за покупку жилья.
Пухова подчеркнула, что, по мнению защиты, решение суда первой инстанции, отказавшего Лурье в компенсации, справедливо, так как покупательница вправе предъявить иск к тем, кто, как она считает, ввел в заблуждение Долину. Тем не менее, по словам адвоката, желание Долиной поскорее урегулировать ситуацию стало ключевым мотивом для возврата денег.
В настоящее время Верховный суд рассматривает жалобу Лурье, которая требует возврата средств за квартиру, а также компенсации.
Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы, но Верховный суд отказался закрывать процесс.