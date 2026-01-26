Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Эксперт оценил вероятность вспышки вируса от летучих лисиц в России
Вирусолог Зверев исключил вспышку вируса Нипах на территории России
Опасный вирус Нипах, известный с конца 1990-х годов, передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Однако, по его словам, вероятность его распространения в России крайне мала: в стране нет природных переносчиков, а климатические условия не подходят для циркуляции инфекции.
Эпидемиолог, академик РАН Александр Гинцбург выразил мнение, что особо опасная инфекция Нипах может попасть из Индии на российскую территорию, поскольку из этой страны многие люди ездят в Россию на заработки, а также потому что российские туристы любят посещать Индию. В связи с этим он сообщил о необходимости создать консервы вакцинных препаратов для возможной борьбы с этой болезнью.
«Этот вирус относится к тому же семейству, что и вирус кори и известный вирус Хендра, который в конце 1990-х годов в Австралии вызвал падеж лошадей на нескольких конюшнях и привел к гибели нескольких человек. Он оказался смертельно опасным. Передался он от так называемых летающих лисиц – одного из видов летучих мышей, распространенных в Австралии, Малайзии, Индии, Бангладеш и питающиеся фруктами. Те, кто бывал в этих странах, наверняка видели, как они висят на деревьях гроздьями», – говорит Зверев.
Он рассказывает, что основные естественные переносчики вируса Нипах (NiV) тоже летучие лисицы. Сами они не болеют, однако являются переносчиками данного заболевания, поэтому способны заразить как животных, в том числе домашний скот, так и человека при тесном контакте или при употреблении в пищу фруктов, на которых осталась слюна этих лисиц. Известно, что первая вспышка была зафиксирована в конце 1990-х годов в Малайзии. Название вирус получил по местности, где его впервые и обнаружили.
«Лично я не разделяю опасений Александра Леонидовича: у нас ничего подобного, скорее всего, не произойдет. Теоретически кто-то может заразиться, побывав в эндемичных районах, но это маловероятно, поскольку вирус циркулирует в сельскохозяйственных зонах, а не на курортах, и контакт с летающими лисицами там ограничен», – объясняет собеседник.
Однако он замечает, что NiV действительно опасен: по имеющимся данным, во время вспышек заболевали по 5–6 человек, из которых один-два, чаще дети, погибали. Вирус вызывает тяжелые респираторные заболевания и может поражать головной мозг, вызывая менингоэнцефалит. При этом академик обращает внимание на то, что летальные исходы во многом связаны с тем, что в этих регионах сложно обеспечить полноценную интенсивную терапию: требуется искусственная вентиляция легких и современное оборудование.
«И потом, вирус размножается при определенных климатических условиях, которых в России нет, и у нас отсутствуют его природные резервуары – летающие лисицы. Поэтому представить возникновение вспышки в нашей стране крайне сложно», – считает Зверев.
По его мнению, в России никаких специальных мер предосторожности не требуется, кроме обычных санитарных правил: соблюдение гигиены, мытье рук. При поездках в страны Юго-Восточной Азии и Австралию важно избегать контактов с дикими животными, особенно с летучими мышами и всеми их видами. В их популяции, уточняет академик, циркулирует множество опасных для человека вирусов: Марбурга, Эбола, Хендра, Нипах, вирус бешенства и другие. Летучие мыши устойчивы к этим вирусам благодаря сформировавшемуся коллективному иммунитету, но передача заболевания человеку, нередко через сельскохозяйственных животных, может приводить к крайне тяжелым формам заболеваний.
Ранее бывший санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам избегать поездки в места, где на данный момент зафиксирована вспышка вируса. Роспотребнадзор заявил что пока случаи завоза вируса Нипах в Россию не зафиксированы.