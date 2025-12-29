«Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Мосгорсуда Гришина
Высшая квалификационная коллегия судей предоставила согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина после ДТП, где пострадавшие получили тяжелые травмы.
Обвинения в отношении Гришина связаны с нарушением правил дорожного движения, передает РИА «Новости».
Гришин лично на заседание не явился и попросил рассмотреть ходатайство в его отсутствие. Его представитель также не присутствовал.
Следствие считает, что 20 апреля Гришин управлял автомобилем Land Rover Freelander 2, превысил скорость, совершил обгон на перекрестке и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с Renault RS. Водитель другого автомобиля и его супруга получили тяжелые травмы, сам Гришин не пострадал.
Ранее ВККС дала согласие Следственному комитету на возбуждение дела по обвинению в коррупции в адрес председателя Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой.
Также комиссия разрешила Следственному комитету возбудить дело против ростовского судьи Артура Маслова, получившего взятку в виде подарочного сертификата.