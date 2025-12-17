  • Новость часаПосле атаки БПЛА в Краснодарском крае госпитализированы двое мирных жителей
    Латвия рассматривает фашистский рецепт полного избавления от русских сограждан
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Грузия признала «очень туманными» перспективы вступления в НАТО
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС
    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
    «Коалиция желающих» повысила готовность войск перед вероятной отправкой на Украину
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    11 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    17 декабря 2025, 03:59 • Новости дня

    Мусорный полигон во Владивостоке временно приостановил прием отходов

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за усиленного задымления на мусорном полигоне во Владивостоке временно перестали принимать твердые коммунальные отходы (твердые бытовые отходы – ТКО/ТБО), сообщили в Приморском экологическом операторе.

    Возгорание отходов сотрудники обнаружили в понедельник утром. Тогда площадь пожара составляла 500 кв. м, сотрудники совместно с пожарными приступили к ликвидации огня. По информации Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, площадь возгорания достигла 1700 кв. м, передает РИА «Новости».

    В понедельник и вторник работа полигона велась круглосуточно, прием ТКО не ограничивался. К утру вторника площадь задымления удалось уменьшить до 200 кв. м, задымление было локализовано.

    «17 декабря сильный ветер стал причиной появления огня на задымленных участках, которые ранее были локализованы», – сообщили в ПЭО. Сообщается, что «произошло увеличение площади задымления и, как следствие, снижение видимости», прием ТКО в целях безопасности водителей приостановлен.

    К тушению привлечены девять единиц техники КГУП «ПЭО» и пожарные МЧС, на месте работает один пожарный расчет. В настоящее время ведется подготовка новой площадки для размещения отходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре на территории Владивостокского полигона твердых бытовых отходов произошел пожар.

    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    Комментарии (12)
    16 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Полтавы ликвидировали трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ, устроив им засаду

    В результате нападения местных жителей в Полтаве четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, трое погибли, рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, сотрудники ТЦК стали преследовать парня в пригороде района Вакуленцы.

    «Парень забежал в переулок, ТЦК – за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», – рассказал Лебедев.

    В Одессе сотрудники ТЦК избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена.

    Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку не хотят продолжения боевых действий.

    Комментарии (5)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 07:28 • Новости дня
    МАЮК заявила об ошибке судов в деле Долиной
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    Нижестоящие суды грубо ошиблись, отказавшись взыскивать деньги с продавца, получившего назад квартиру, считают в МАЮК, передает «Коммерсантъ».

    По мнению авторов обращения, вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, но необходимо учитывать профессиональное мнение юристов, которое основано на анализе действующего законодательства и судебной практики.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    74 комментария

    В МАЮК отметили, что в Верховный суд отправлено называемое письмо друзей суда по делу о продаже квартиры Долиной. Там указали, что этот случай имеет важное значение и может оказать значительное влияние на развитие практики.

    По мнению ассоциации, выводы судов противоречат законодательству, высшей судебной инстанции и правовой доктрине.

    Ранее в суде поясняли, что Лурье отказали о взыскании с Долиной убытков, поскольку та имеет право потребовать их с мошенников, обманувших артистку.

    Комментарии (19)
    16 декабря 2025, 17:46 • Новости дня
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, передает ТАСС.

    Кроме того, Верховный суд постановил, что Долина сохраняет право проживать в спорной квартире до того момента, пока не вынесено новое судебное решение апелляционной инстанции.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.

    Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.

    Комментарии (24)
    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    Комментарии (8)
    16 декабря 2025, 10:48 • Новости дня
    В Подмосковье задержали напавшего на школу подростка с ножом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Учащийся одной из школ города Одинцово в Московской области ранил нескольких человек ножом в учреждении, один ребенок погиб, сообщил Следственный комитет. Подозреваемый задержан.

    Ребенок погиб, охранник получил ранения, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Между тем собеседник в оперативных службах пояснил, что ученик средней школы с ножом ранил как минимум нескольких человек.

    Между тем в ГУ МВД Подмосковья пояснили, что подозреваемый задержан, его доставляют в следственные органы.

    Ранее в Петербурге девятиклассник ранил ножом 29-летнюю учительницу во время пересдачи контрольной, было возбуждено уголовное дело.

    Комментарии (18)
    16 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    МВФ призвал Бельгию «оздоровить» госдолг
    @ Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международный валютный фонд предупредил, что долг Бельгии может достичь почти 119% ВВП к 2030 году, если не принять дополнительных мер.

    Бельгия должна срочно исправить ситуацию с госдолгом, чтобы не оказаться перед необходимостью принимать более жесткие меры под давлением рынков, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

    МВФ рекомендует стране «дополнительные усилия для корректировки», подчеркивая, что нынешний бюджетный план не останавливает рост дефицита и долга.

    Эксперты фонда отмечают, что Бельгия отличается одними из самых сложных фискальных позиций в регионе: ее дефицит значительно превышает лимит Евросоюза в 3% ВВП. К 2030 году, по оценкам, государственный долг может достичь почти 119% ВВП.

    «Реакция рынков на ухудшение финансового положения пока сдержанная», – заявили представители МВФ. Однако они подчеркнули, что полагаться на благоприятный настрой инвесторов не стоит – международный опыт показывает, что доверие может исчезнуть резко, а это приведет к ускоренному ухудшению ситуации с долгом.

    По мнению МВФ, для стабилизации госфинансов Бельгии нужны дополнительные меры и структурные решения, иначе страна рискует столкнуться со значительным ростом долговой нагрузки и ужесточением требований со стороны кредиторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Россия сможет выиграть в суде при попытке ЕС конфисковать ее активы, и это приведет к экономическим трудностям для Бельгии.

    Бельгия также предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией.

    Комментарии (4)
    16 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    @ Кадр из видео Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило видео с российской подлодкой Черноморского флота.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеканала «Звезда», видна подлодка, о якобы уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины, стоящая целой в бухте Новороссийской военно-морской базы.

    Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев отметил, что ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки.

    Комментарии (6)
    16 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России решил не ограничивать присутствие представителей прессы на разбирательстве по жалобе покупательницы жилья, принадлежащего Ларисе Долиной.

    Как заявила судья, решение принято с учетом значимости и общественного интереса к рассматриваемому спору. Процесс будет проходить в открытом режиме, передает РИА «Новости».

    Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    74 комментария

    Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной.

    Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    Комментарии (7)
    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    Комментарии (10)
    16 декабря 2025, 07:20 • Новости дня
    В теракте в Сиднее погибли граждане России
    @ Анна Аркаева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне, постоянно проживающие в Австралии, стали жертвами теракта в Сиднее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Среди жертв теракта есть соотечественники, постоянно проживающие в этой стране, указала Захарова, передает ТАСС.

    Она добавила, что в Москве с прискорбием восприняли известие о теракте в Австралии.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Москва осуждает совершенный в Австралии варварский теракт.

    На сиднейском пляже в Австралии произошла стрельба, в результате которой погибли отмечавшие Хануку евреи. Прохожий обезвредил нападавшего вооруженного человека.

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Захарова в стихах высмеяла потасовку Безуглой и Таруты в Раде
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в шуточной форме отреагировала на конфликт между депутатами Марьяной Безуглой и Сергеем Тарутой, возникший в Раде.

    Она публиковала в своем Telegram-канале шуточное четверостишие:

    «Под флагами ЕС / Попал нардеп в замес: / Она ему дала, / Куда и как могла».

    Таким образом дипломат оценила происходящее в Верховной раде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте вспыхнула потасовка после того, как депутат Марьяна Безуглая перекрыла трибуну с требованием отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

    Комментарии (16)
    16 декабря 2025, 13:23 • Новости дня
    Нападавший на школу в Одинцово подросток признал вину
    @ Виталий Смольников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаковавший школу в Одинцово несовершеннолетний признал свою вину в нападении, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Подмосковью Ольга Врадий.

    Сейчас проводится допрос задержанного, по предварительной информации, он признал вину, сказала Врадий, передает ТАСС.

    Она добавила, что следователи только что приступили к осмотру мест происшествия.

    Напомним, при нападении подростка в школе Подмосковья умер ребенок, ранения получил ранения. По данным СК, подозреваемый ранее учился в том же самом заведении.

    Комментарии (7)
    16 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье без законных оснований, сообщили в Верховном суде России.

    Если Долина не покинет жилье добровольно в ближайшее время, вопрос о ее выселении будет рассмотрен судом нижестоящей инстанции, передает РИА «Новости».

    «Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», – заявили в Верховном суде.

    Ранее прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры. Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    Комментарии (18)
    16 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    Об этом журналистам заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает ТАСС.

    По словам Свириденко, из решения суда следует, что иск Долиной к Лурье был отклонен в полном объеме. Это означает, что право собственности на недвижимость было признано за Полиной Лурье.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.

    Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    Комментарии (31)
    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков
    Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ
    В Грузии ответили на обвинения в транзите каучука из ЕС в Россию
    Госдума обязала ЖКХ работать с жителями через чаты в Max
    С начала года после звонков мошенников в России продано 157 квартир
    У группировки «Махонинские» хотят изъять имущество на 1,3 млрд рублей
    Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки

    Во вторник, 16 декабря, в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

