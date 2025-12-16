В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.
Верховный суд направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, передает ТАСС.
Кроме того, Верховный суд постановил, что Долина сохраняет право проживать в спорной квартире до того момента, пока не вынесено новое судебное решение апелляционной инстанции.
Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.
Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.