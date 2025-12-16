В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Прокурор попросил суд взыскать с Долиной 112 млн рублей в пользу Лурье
Прокурор попросил Верховный суд обязать певицу Ларису Долину выплатить покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей.
По словам прокурора, эти деньги были получены за продажу спорной квартиры, передает РИА «Новости».
«Прошу судебную коллегию оспариваемые судебные постановления изменить, дополнив частью о взыскании с Долиной денежных средств, полученных с продажи спорной квартиры», – заявил он на заседании.
Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.
Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.