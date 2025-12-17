Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Болгары взбунтовались
Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.0 комментариев
В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.8 комментариев