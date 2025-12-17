В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

Чем грозит Европе воровство российских активов В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности Перейти в раздел

Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности Перейти в раздел

Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности Перейти в раздел

Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов» Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее. К чему приведет блокада? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел