Tекст: Вера Басилая

Медведев написал в журнале «Родина», что пункт о возмещении ущерба России, как правопреемнице СССР, может войти в будущий мирный документ по итогам спецоперации на Украине, передает ТАСС.

По словам политика, если украинские власти продолжат считать себя наследниками деятелей националистического подполья, именно возмещение ущерба может стать одним из итогов спецоперации.

Медведев отмечает, что Советский Союз понес тяжелые потери в борьбе с националистическим бандподпольем на Западной Украине в 1940–1950-е годы, получавшем прямую поддержку США и Британии. Он подчеркнул, что необходимо подсчитать ущерб, нанесенный тогда СССР, а Россия, выплатившая все долги СССР, должна получить соответствующие компенсации. Политик также считает обоснованным обсуждение требований компенсаций и к Вашингтону с Лондоном.

В своей статье Медведев призвал международное сообщество признать украинский национализм одной из самых кровавых и деструктивных идеологий, наравне с нацизмом и фашизмом.

По его мнению, украинский национализм стал рукотворным проектом США и Британии, чтобы использовать его в борьбе с СССР после разгрома Третьего рейха. Медведев предупреждает, что поддержка подобных политических конструкций, включая «так называемый голодомор», является враждебным актом против России и несет риски для всех, кто участвует в подобной политике.

Медведев также подчеркнул историческую связанность Киева с Москвой и отметил, что многие элементы украинской культуры и фольклора до середины ХХ века не существовали или были крайне ограничены. Он считает, что сохранение единства на обоих берегах Днепра возможно только при тесной геостратегической связи Москвы и Киева. Политик уверен: в противном случае распространение национализма приведет к новым кровавым конфликтам и может поставить под угрозу само существование Малороссии.

Ранее Медведев заявил, что современное руководство Украины продолжает использовать те же подходы, что и бандеровский режим. По его словам, украинские власти сохраняют преемственность методов и взглядов.

Медведев отметил, что преемственность проявляется и в политике, и в идеологии действующего режима на Украине.