    Когда российская нефть подорожает
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Первый российский танкер-газовоз СПГ для Арктики передан заказчику
    Ростех упрекнул Reuters в непонимании русских
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    24 декабря 2025, 12:44 • Новости дня

    Экс-супругу боксера Бивол отдали под суд за разжигание ненависти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ленинский райсуд Петербурга поступило административное дело бывшей супруги боксера Дмитрия Бивола Екатерины Бивол из-за ее публичных высказываний в адрес киргизов и казахов.

    Судебное заседание назначили на 29 января 2026 года, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы, дело завели после публикации Бивол видео в Telegram, где экспертная лингвистическая комиссия обнаружила негативные высказывания в адрес группы лиц, а именно «киргизов» и «казахов», а также высказывания о преимуществе одной группы над другой на природном основании.

    В сообщении объясняется, что Екатерина Бивол использовала оскорбительные выражения и ненормативную лексику по отношению к киргизам и казахам.

    Ранее сообщалось, что на Екатерину Бивол могут завести два уголовных дела в Казахстане и Киргизии за разжигание национальной и религиозной розни из-за ее высказываний в видеоролике.

    Сама Екатерина Бивол заявляла, что имеет российское гражданство, потому законы Киргизии на нее «не распространяются».

    23 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    «Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В осеннюю сессию Госдумы депутаты «Единой России» приняли поправки к бюджету с акцентом на социальные обязательства и расходы.

    Первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что на мероприятия народной программы партии выделено около 174 млрд рублей на три года, в том числе более 50 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Жуков подчеркнул, что средства направляются на повышение доступности протезно-ортопедической помощи, создание центров высокотехнологического протезирования и реабилитации участников СВО, а также на социальную газификацию и улучшение транспорта и сельского хозяйства.

    Замруководителя фракции Андрей Исаев сообщил, что «Единая Россия» добилась индексации зарплат бюджетников и пенсий выше инфляции, а МРОТ вырастет до 27 тыс. рублей. Исаев отметил, что индексация пенсий с 2025 года будет производиться с 1 января, без двух этапов, а поддержка по социальному контракту и социальных программ также продолжится. Также принято решение о страховании по больничным листам для самозанятых и целевом обучении медиков.

    Вице-спикер Анна Кузнецова акцентировала внимание на поддержке семей. По ее словам, на помощь многодетным семьям выделяется порядка 500 млрд рублей, а детский бюджет увеличен на 6% и составляет 11 трлн рублей. Приняты десятки законов в поддержку военнослужащих и семей, введены специальные льготы для матерей-героинь, расширена региональная программа поддержки студенческих семей.

    23 декабря 2025, 22:04 • Новости дня
    @ Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в последние недели наносятся практически ежедневно, что постепенно отсекает ее от Черного моря, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Российские удары по югу Украины препятствуют работе портов и отрезают страну от Черного моря, сообщил Коц в Telegram-канале.

    «Украину начали отрезать от Черного моря», – написал он.

    По словам военного корреспондента, удары наносятся практически ежедневно по транспортной и портовой инфраструктуре, а также по энергетике региона. В результате логистика из дунайских портов была нарушена после поражения моста в Маяках, что привело к временной остановке движения на трассе Одесса – Рени и необходимости устанавливать понтонные переправы.

    Коц отмечает, что мощные удары по энергетическим объектам в Одесской области затруднили работу портов из-за постоянных перебоев с электроэнергией. После обстрела терминалов, перевозка и отправка грузов через порт Южный была временно приостановлена.

    Журналист подчеркивает, что российские удары нанесли ущерб экспортному потенциалу Украины: морская логистика через черноморские и дунайские порты обеспечивала до 70% экспорта агропродукции и 60% всех объемов экспорта. По данным Американской торговой палаты, атаки снизили эффективность работы терминалов на 50%: часть остановлена, остальные запитаны от генераторов. Значительная часть экспортеров сельхозпродукции несет ежемесячные убытки в сотни миллионов долларов.

    Украинская зерновая биржа сообщает, что в декабре реальный экспорт зерна составил всего 1,2 млн тонн при плане 3,8 млн тонн. В результате атак на порты выросли расходы на перевалку и стоимость перевозки, а цены на экспорт снизились. Эксперты считают, что такие последствия ударов лишают Украину основного источника дохода, заставляя Киев в дальнейшем полагаться исключительно на внешнюю финансовую поддержку.

    Ранее Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отрезает Украину от Дуная.

    23 декабря 2025, 20:10 • Видео
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    23 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    23 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России

    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Число волков и других хищников в России значительно выросло, особенно в северных регионах, сообщил в беседе с газетой ВЗГЛЯД почетный член ассоциации «Росохотрыболовсоюз», член Центрального совета Московского городского общества охотников и рыболовов Сергей Гуляев, комментируя обвинения Финляндии в адрес России в массовой гибели северных оленей.

    Жители Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Телеканал CNN, ссылаясь на финскую ассоциацию оленеводов, сообщает, что за этот год были убиты около 1950 северных оленей – примерно на 70 процентов больше, чем в прошлом. По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые пересекают границу между странами и убивают животных. Утверждается, что якобы российские охотники ушли на СВО и перестали отстреливать хищников.

    «Число волков и хищников в целом в России растет. В северных регионах – особенно. Но дело не в том, что «охотники ушли на фронт», – рассказал газете ВЗГЛЯД Гуляев.

    По его словам, охота на хищников становится все менее выгодной. За голову волка, например, в регионах местные власти платят от 5 до 20 тыс. рублей. Но эта сумма не покрывает расходов на ведение охоты. Ведь нужны дорогие автомобили с высокой проходимостью и большим расходом горючего, оружие, боеприпасы и целая бригада охотников – ведь на тех же волков редко охотятся в одиночку.

    Как рассказал эксперт, больше стало даже медведей. В том числе – в центральной части России. Так, в начале апреля в Подмосковье медведь не просто вышел к людям, но и напал на человека. К счастью, мужчина сумел вырваться и по телефону вызвать помощь. Пострадавшего нашли с помощью егерей и МЧС, а потом эвакуировали вертолетом санитарной авиации в Красногорскую больницу.

    «Следы медведей охотники встречают в Клинском и Дмитровском районах Московской области. А волк – он более гибкий зверь, и его можно встретить в самых неожиданных местах», – говорит Сергей Гуляев.

    Что касается Карелии, то, как пояснил эксперт, этот край традиционно малонаселенный, там мало охотников и много диких животных. «А в последнее время волков там стало особенно много: заходят в деревни, режут собак», – рассказал Сергей Гуляев.

    Впрочем, сообщения о росте числа хищников поступают со всего мира. Так, в Индии люди столкнулись с активностью редких хищников – волков-людоедов и азиатских львов. В штате Уттар-Прадеш с сентября 2025 года стая волков убила девять человек, в основном детей. Ученые отмечают, что звери стали охотиться днем, чего раньше не наблюдалось. Причина – сокращение лесов и скрещивание диких волков с собаками, из-за чего хищники теряют страх перед человеком.

    В Японии с 2020 года резко выросла популяция бурых и гималайских медведей. В октябре 2025 года хищники ранили 88 человек, что стало самым большим числом раненых за всю историю наблюдений с 2006 года.

    «И в России, и в других странах рост числа хищников обусловлен и природными причинами – например, благоприятными условиями для размножения, и ослаблением внимания к проблеме местных властей. Там, где принимают меры – в частности, находят людей и технику для регулирования численности хищников, проблема решается. Там, где процессы пущены на самотек, хищники появляются чаще», – пояснил Гуляев.

    Напомним, финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей.

    Директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова отметила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией – природное явление, не связанное с политикой, заявление о «русских волках» – это профанация.

    В Росприроднадзоре назвали обвинения финнов необоснованными. Там отметили, что рост численности волков произошел не только в европейской части России, но и по всей Европе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    23 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Из зоны проведения специальной военной операции вернулись порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

    Порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий уже вернулись с территории проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков во время заседания центрального штаба «Народного фронта».

    Новиков отметил, что «если завтра победа, то вернется в несколько раз больше».

    В конце июня сообщалось, что домой после службы вернулись около 137 тыс. участников спецоперации на Украине.

    Ранее участники форума «Вместе победим!» обсудили механизмы интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь.

    23 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России

    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост численности волков отмечен не только в европейской части России, но и в других странах Европы, а обвинения в миграции хищников названы Росприроднадзором необоснованными. Об этом заявил советник руководителя ведомства Амирхан Амирханов.

    Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.

    По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.

    Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».

    Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.

    Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.

    А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.

    Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.

    23 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России, пишет Bloomberg.

    По данным Argus Media, в Балтийском море цена Urals опустилась до 34,82 доллара за баррель, а в Черном – до 33,17 доллара, пишет Bloomberg. Для сравнения, международный бенчмарк Dated Brent в этот же день стоил примерно 61 доллар.

    Агентство напоминает, что санкции против крупнейших российских производителей нефти были введены администрацией президента США Дональда Трампа в октябре. Эти ограничения не остановили экспорт, но заметно усложнили его. Особо отмечается возможное сокращение поставок в Индию в ближайшем месяце.

    Согласно расчетам Argus, средний дисконт на Urals при экспортных отгрузках составляет 27 долларов, а при поставке в Индию разрыв с ценой Brent сокращается до 7,5 доллара.

    Падающие цены повышают интерес нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, несмотря на санкционные риски, за счет чего ранее котировки Urals могли восстанавливаться после первоначальных падений, говорится в материале.

    Во вторник мировые цены на нефть начали снижаться на фоне избытка предложения на рынке.

    В октябре минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    23 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    @ The White House

    Tекст: Анастасия Куликова

    Век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, позади. Планы главы Белого дома Дональда Трампа по строительству боевых кораблей нового класса выйдут за сроки минимум в два года, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее американский президент анонсировал создание «золотого флота» с линкорами класса «Трамп».

    «Америка испытывает особые чувства ко всему, что называется, «супер-дупер» большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – иронично отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «не все то золото, что блестит».

    По его оценкам, реализация плана Дональда Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой – американцы умеют печатать доллары, сколько с возможностями промышленности. «Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги», – рассуждает собеседник.

    Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», – допустил спикер.

    Он не исключил, что на этих кораблях разместят и беспилотники – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два – три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.

    «Но глава Белого дома – человек, который не стесняет себя в эпитетах, особенно если речь о «величии» Америки. Его выступление, я думаю, связано с успехами России и Китая в кораблестроении и не только», – считает собеседник. Он напомнил, что ранее российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

    На этом фоне президент США попытался подсластить пилюлю и заявил о якобы превосходстве подлодок. «Россия – единственная страна, которая имеет подводные крейсера стратегического назначения. Это «Борей» и «Борей-А». Для примера: американские «Огайо» третьего поколения», – уточнил специалист.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.

    «Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить 30-килотонный боевой надводный корабль – благодарная.

    «Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов, и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.

    «Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн» у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде как не забыли как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.

    По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.

    Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на обещание Белого дома стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. «Даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.

    Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил глава Белого дома.

    По его словам, линкоры также будут «нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США.

    «Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп. Он сообщил, что США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим. По его словам, в частности, речь может идти об «авианосцах другого класса», нежели Gerald R. Ford.

    Также Штаты планируют построить до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС. «Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», – сказал Трамп.

    23 декабря 2025, 19:53 • Новости дня
    @ Aleksandra Szmigiel/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию.

    Сотни автомобилей выстроились на въезд в Калининградскую область, а многие водители и пассажиры вынуждены оставаться в машинах на ночь, ожидая досмотра, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    По данным источника, постоянно в заторе находится более 200 автомобилей, часть из которых ожидает пересечения границы уже более суток.

    Причиной сложившейся ситуации стали усиленные проверки со стороны Польши. При этом на российской стороне границы серьезных очередей и скоплений транспорта нет.

    В основном в очереди стоят жители стран ЕС, в частности Польши и Германии. Многие из них направляются в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года, отмечая заметно более низкие цены в регионе по сравнению с польскими и немецкими городами. Кроме того, в пробке находится существенное число россиян, проживающих в Европе и возвращающихся к своим семьям на время праздников.

    В октябре тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана.

    24 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции, когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство, сообщили в Следственном комитете России.

    Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.

    Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

    Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

    Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    24 декабря 2025, 07:02 • Новости дня
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рассмотрение дела о продаже квартиры Ларисой Долиной завершилось отказом в удовлетворении исков певицы на основании ошибки предыдущих судов.

    В определении суда отмечается, что при рассмотрении иска певицы нижестоящие инстанции допустили ошибку, передает РИА «Новости».

    «Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает возможным принять новое решение об отказе в удовлетворении требований», – говорится в документе.

    Напомним, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, сообщив, что продала ее под влиянием мошенников. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    24 декабря 2025, 01:31 • Новости дня
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Счета Анатолия Чубайса почти на 11,9 млрд рублей заблокированы по иску «Роснано», говорится в решении Арбитражного суда Москвы.

    Арбитражный суд Москвы принял решение об обеспечительном аресте счетов Чубайса на общую сумму 11 896 910 244 рубля 90 копеек, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, аналогичные меры коснулись еще 12 ответчиков, среди которых экс-министр экономики Яков Уринсон и исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский.

    На счетах Уринсона арестовано свыше 8 млрд рублей, а у Подольского – почти 6 млрд рублей. Все 13 фигурантов дела так или иначе связаны с деятельностью «Роснано».

    В документах суда отмечается, что у «Роснано» имеются основания опасаться вывода активов фигурантами дела за границу после получения иска, а сложность и объем материалов могут затянуть процесс.

    «Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации», – сказано в решении суда об аресте счетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа «Роснано» потребовала взыскать почти 12 млрд рублей убытков с бывшего руководства, включая Анатолия Чубайса. Претензии связаны с провалом проекта Crocus, одобренного в 2011 году, целью которого было создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России. «Роснано» указала, что средства были потрачены не по назначению и ушли на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, из-за чего вернуть инвестиции стало невозможно.

    23 декабря 2025, 13:31 • Новости дня
    МИД Китая ответил Зеленскому на угрозы ввести санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан, подчеркнув важность соблюдения международного права, заявила фициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Киев должен исправить свои ошибки и отказаться от ограничительных мер против китайских граждан и компаний.

    Дипломат заверил, что Пекин будет защищать права и интересы своих граждан и компаний в случае введения любых ограничений. Он также подчеркнул, что Китай поддерживает усилия, способствующие достижению мира, и будет продолжать работу на дипломатическом направлении.

    Ранее в ноябре Линь Цзянь отдельно выделял, что Пекин никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и не приемлет попыток G7 обвинить Китай в этом. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что Пекин выступает за справедливое урегулирование кризисной ситуации на Украине, способное устранить основные причины конфликта.

    Китай назвал бессмысленным давление на президента России Владимира Путина по украинскому кризису.

    23 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина

    @ Kuba Stezycki/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшавская окружная прокуратура получила официальный запрос от Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше.

    Польская прокуратура получила запрос о выдаче Александра Бутягина от украинской стороны, передает ТАСС. Как уточнила радиостанция RMF FM, украинское ходатайство находится в Окружной прокуратуре Варшавы, где ведется рассмотрение его законности и обоснованности.

    Если польские прокуроры сочтут обращение обоснованным, дело об экстрадиции российского археолога может быть передано на рассмотрение в суд. Дополнительно сообщается, что прокуратура, скорее всего, обратится к суду с ходатайством о продлении срока ареста Бутягина. Текущий срок содержания арестованного сотрудника Эрмитажа истекает 13 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт археологии Крыма передал Государственному Эрмитажу документы, подтверждающие несостоятельность обвинений против арестованного российского археолога Александра Бутягина.

    До этого Российская академия наук призвала сделать все возможное, чтобы Бутягин не попал на Украину.

    Напомним, что украинские правоохранители считают Бутягина виновным в незаконных раскопках на территории Крыма, по этой причине его и задержали в Польше 11 декабря.

    Стоит отметить, что Польша заняла первое место в «Рейтинге недружественных правительств» из-за усиливающейся антироссийской политики.

    Когда российская нефть подорожает

    Стоимость российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель, а размер скидки удвоился и достиг целых 27 долларов за каждый баррель. Санкции США наконец-то сработали, радуется Bloomberg. Кто наживается на этом дисконте и как Россия переживет сильное падение цен? Подробности

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США

    Специальный посланник Дональда Трампа отныне будет заниматься реализацией мечты хозяина Белого дома присоединить Гренландию к Соединенным Штатам Америки. Что это за человек и почему Трамп, несмотря на категорическое сопротивление всей Европы, так стремится обладать этим северным островом? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

