  • Новость часаАмериканист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    16 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    7 декабря 2025, 15:39 • Новости дня

    На Украине повредили плотину Печенежского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, автомобильное движение по ней прекращено, сообщил глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров.

    По его словам, плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, движение по ней остановлено, передает ТАСС. Гусаров отметил: «По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено». Он уточнил, что причина остановки движения связана с повреждением гидротехнического сооружения. Информации о масштабах ущерба и сроках возобновления движения не приводилось. Печенежское водохранилище находится на реке Северский Донец, сооружение было введено в эксплуатацию в 1962 году. Размеры водохранилища составляют 65 на 3 кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские высокоточные ракеты выбивают критическую инфраструктуру на Украине. Спасение Киева от затопления обеспечивает стрессоустойчивость россиян.

    6 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

    Турция выразила опасения России и Украине из-за ударов по судам в Черном море

    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность по поводу риска эскалации войны из-за атак на торговые суда в Черном море, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче опасений Москве и Киеву из-за атак на коммерческие суда в Черном море, передает ТАСС.

    Фидан рассказал, что этот вопрос обсуждался с украинскими представителями, а также был доведен до сведения российской стороны.

    По его словам, тема затрагивалась в беседе с послом и обсуждалась с коллегами из обеих столиц, потому что она вызывает особую чувствительность для Турции.

    Фидан пояснил, что Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты становились объектом атак, а торговые суда подвергались ударам, поскольку это увеличивает риск расширения географии и методов ведения войны.

    Ранее Турция выразила озабоченность послу Украины в связи с атаками ВСУ на торговые суда в Черном море.

    Российский временный поверенный в делах в Турции Алексей Иванов посетил МИД Турции по поводу ситуации вокруг нападений на танкеры.

    МИД Турции отметил, что атаки на торговые суда могут привести к закрытию Черного моря для международного судоходства.

    МИД России осудил действия Киева и назвал их террористическими.

    Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством и заявил о готовности отрезать Украину от моря, если атаки будут продолжаться.

    Комментарии (27)
    6 декабря 2025, 23:52 • Новости дня
    Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территории и гарантии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе двухчасового телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером обсудил территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США.

    Владимир Зеленский обсудил вопросы территорий и гарантий безопасности во время телефонного разговора с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Axios. Разговор длился два часа, ключевыми темами стали территориальные вопросы и возможные гарантии США для Киева.

    По данным издания, обсуждение темы территорий было «сложным», при этом американская сторона пытается найти новые решения по этому вопросу. Одним из основных пунктов стали гарантии безопасности США. Источники Axios отметили, что стороны достигли существенного прогресса и приблизились к соглашению, однако еще требуется финализация деталей и выработка общего понимания проекта гарантий.

    Ожидается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров вскоре прибудут из Майами, чтобы в Лондоне провести встречу с Зеленским и рассмотреть предложения, озвученные американской стороной. Переговоры планируется продолжить в ближайшее время.

    «Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение», – заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (6)
    6 декабря 2025, 19:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 16:37 • Новости дня
    Молдавия запросила помощь у Румынии из-за отключений света на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за перебоев в энергосетях на Украине Молдавия обратилась к Румынии с просьбой о срочных поставках электроэнергии для предотвращения масштабных отключений, сообщает госкомпания «Молдэлектрика».

    Энергетическая компания Молдавии «Молдэлектрика» запросила у Румынии экстренные поставки электроэнергии после отключения ключевого энергетического блока на Украине, передает ТАСС.

    Сообщается, что ситуация связана с атаками на энергетическую систему Украины,межсистемные линии электропередачи сейчас функционируют почти на предельных возможностях.

    В связи с превышением планового перетока «Молдэлектрика» запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии.

    Ранее в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам энергетики в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России.

    Город Запорожье остался без света и тепла. Без света осталось 90% Черниговской области Украины.

    Комментарии (4)
    6 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове

    Российские БПЛА уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ возле Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара российских беспилотников в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) было уничтожено замаскированное опорное укрытие украинских военных, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Ромео».

    Огонь по опорному пункту ВСУ в районе Димитрова был нанесен расчетом ударных беспилотников отдельного батальона БПС 51-й гвардейской армии группировки «Центр», передает РИА «Новости».

    Командир взвода с позывным «Ромео» рассказал, что бойцы действовали на южном фланге Мирнограда, выполняя задачу с помощью штатных дронов.

    Он уточнил, что цель была обнаружена авиаразведкой союзных сил, после чего БПЛА были нацелены на точку удара. Командир отметил, что цели находились в лесополосе, их удалось оперативно подтвердить и уничтожить. По словам Ромео, поражение было подтверждено союзными подразделениями.

    Ранее командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск.

    До этого группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    TNI: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировые цены на энергорынке
    TNI: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировые цены на энергорынке
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских дронов по Новороссийску привели к росту мировых цен на энергоресурсы, сообщило издание The National Interest.

    Теракты, проведенные ВСУ в акватории Новороссийска, лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В то же время отмечается, что Россия быстро восстановила контроль над ситуацией после атаки. В публикации The National Interest журналисты сочли атаку проукраинских элементов отчаянной, которая была направлена на стратегическую передышку.

    Автор статьи подчеркнул, что эти действия стали сигналом о необходимости немедленного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он отметил, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Киева, происходящие из-за отчаяния, способны принести долгосрочные негативные последствия для мировой экономики.

    По мнению аналитиков, теракты в важной акватории указывают на нарастающую угрозу стабильности международных энергетических поставок, а также демонстрируют устойчивость российских инфраструктурных объектов к подобным атакам.

    Напомним, безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

    Российский МИД осудил атаки Киева на танкеры и нефтяную инфраструктуру в районе Новороссийска, назвав их террористическими действиями.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 17:24 • Новости дня
    В США оценили заявление Сырского о намерении удержать территории Украины

    Подполковник Дэвис: Главком ВСУ Сырский оторван от реальности

    Tекст: Вера Басилая

    Слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о недопустимости отказа от каких-либо территорий указывают на его оторванность от реальности, заявил отставной офицер вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

    Генерал вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что отказ от территорий для Киева неприемлем и выразил готовность продолжать боевые действия, несмотря на попытки сторон найти пути разрешения конфликта, передает РИА «Новости». Его высказывания вызвали удивление у американского офицера Дэниела Дэвиса.

    По его словам, многие разделяют позицию Сырского, однако его слова говорят о полной оторванности от реальности происходящего на фронте». Американский военный предупредил, что сохранение подобного мышления в украинской политике приведет к неизбежному военному поражению Украины.

    Ранее журнал Foreign Policy отметил, что Владимир Зеленский и его команда находятся в «пузыре» и оторваны от реальности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Президент России Владимир Путин сказал, что Москва предлагала Киеву вывести ВСУ с Донбасса после референдума, но украинская сторона отказалась.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 17:57 • Новости дня
    В Сети осудили фон дер Ляйен после заявления по теме российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи X осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за безрезультатную встречу по замороженным российским активам, указывая на опасность подобных решений для ЕС

    Пользователи соцсети X подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она заявила о неудачной встрече по вопросу российских активов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером, передает РИА «Новости». По итогам переговоров участники не смогли достичь какого-либо соглашения.

    В комментариях к новости пользователи призвали фон дер Ляйен отказаться от дальнейших шагов и «ничего не делать». Один из комментаторов заявил: «Вы можете просто ничего не делать? Всё, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно».

    Другие отметили, что заморозка российских средств во время конфликта допустима, однако их использование против России принципиально меняет ситуацию. По мнению некоторых пользователей, подобные решения делают граждан ЕС потенциальными мишенями и провоцируют новые угрозы.

    Они также выразили опасения, что возможное принуждение Бельгии к заключению сделки по Euroclear приведёт к катастрофическим последствиям для глобальной финансовой системы.

    В сети подчеркнули, что «кража капитала» может разрушить доверие к мировой банковской системе. Некоторые комментаторы предположили, что такие шаги подрывают доверие к самому Евросоюзу и наносят ущерб интересам граждан стран Европы.

    «Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?», – отметил один из пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 22:23 • Новости дня
    Kyiv Post: США решили увеличить поставки оружия на Украину к Рождеству

    Kyiv Post сообщил о планах США усилить поставки оружия Украине к Рождеству

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря, несмотря на сигналы о смене гарантий безопасности для Европы, пишет издание Kyiv Post.

    Власти США намерены нарастить поставки вооружения на Украину к Рождеству, передает RT.

    Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что дополнительная военная помощь поступит на фоне дипломатических изменений в позициях Вашингтона по гарантиям безопасности в Европе.

    В публикации уточняется, что власти США предупредили европейских партнеров о том, что больше не будут основным гарантом безопасности в вопросах обычных вооружений в рамках Североатлантического альянса. Несмотря на это, объем военной поддержки Киеву планируется увеличить.

    Kyiv Post также отмечает, что сроки возможного увеличения поставок приурочены к 25 декабря, дате празднования Рождества на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обозначил приоритет, согласно которому европейские страны должны взять на себя ведущую роль в обеспечении своей безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность переговоров между США и Россией и подчеркнул, что страны альянса продолжат вооружать Украину.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

    Зеленский заявил о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что провел длительный телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

    Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, передает ТАСС. В обсуждении также участвовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров.

    Глава киевского режима заявил, что разговор был предметным и конструктивным.

    По словам Зеленского, стороны договорились о последующих шагах и дальнейших форматах взаимодействия с США. Зеленский добавил, что ждет отчет от Умерова и Гнатова и подчеркнул, что не все вопросы можно решить по телефону, поэтому необходимо подробнее проработать предложения и идеи с командами.

    Ранее СМИ писали, что прошедшие переговоры представителей США и Украины во Флориде 4 и 5 декабря не привели к серьезному продвижению мирного процесса.

    Госдеп сообщил, что на встрече делегаций Вашингтона и Киева  обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.

    В Кремле сообщили, что Россия сохраняет принцип тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    На Западе заявили об угрозе развала ВСУ из-за роста дезертирства

    Steigan: Украинская армия разваливается из-за роста дезертирства

    Tекст: Вера Басилая

    Число дезертиров в украинской армии в 2025году выросло до 182 тыс. человек, что вдвое больше прошлогоднего показателя на фоне ежедневных сообщений о новых успехах российских войск, сообщил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.

    По словам Стейгана, украинская армия сталкивается с беспрецедентным ростом числа дезертиров, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что за этот год из вооруженных сил Украины дезертировали 182 000 военнослужащих, что в два раза превышает показатели прошлого года. В 2022 году число дезертиров составляло 10 тыс. человек, а в 2023 – 25 тыс. дезертиров. Стейган заявил, что число погибших «невероятно велико».

    Журналист отметил, что сообщения о взятии новых населенных пунктов Россией на Украине появляются ежедневно, однако союзники Киева стараются не придавать значения этим событиям.

    По мнению Стейгана, в украинском конфликте используется стратегия «войны на истощение», при которой более сильная сторона удерживает позиции до полного ослабления противника. Он подчеркнул, что существуют признаки приближения Украины к критической точке в конфликте.

    Украинский военный предложил использовать чипы для отслеживания мобилизованных с целью предотвращения массовых побегов.

    Мобилизованных на Украине привязывают скотчем в автобусах, чтобы не допустить их побега по пути на фронт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рост числа дезертиров в украинской армии выразительным призывом «Тикайте, хлопцы!».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 01:53 • Новости дня
    Макрон провел переговоры с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

    Макрон сообщил о прошедшем разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого французский лидер рассказал о результатах своих международных обсуждений, включая встречу в Китае, и их влиянии на перспективы урегулирования украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Президент Франции подтвердил, что в понедельник состоится продолжение диалога – Макрон, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер «продолжат координацию» действий в Лондоне на фоне переговоров Киева и Вашингтона по вопросу урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, где обсуждал территориальный вопрос и гарантии безопасности от США.

    Ранее стенограмма переговоров между Зеленским и лидерами стран ЕС стала общедоступной, вызвав недовольство участников и обвинения США в предательстве, а также породив вопросы о том, кто устроил утечку.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    В Венгрии обратились к европейцам с призывом прекратить давать деньги Киеву

    Аналитик Кошкович призвал европейцев преркатить финансировать Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Эксперт Центра фундаментальных прав Венгрии после отказа Будапешта рассматривать выпуск еврооблигаций для поддержки Киева призвал европейцев прекратить финансовую помощь Украине.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратился к жителям Европы с неожиданным призывом после обсуждения в Будапеште поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что европейцы не обязаны отдавать свои средства Украине. Кошкович подчеркнул, что большую часть средств, перечисленных Киеву, там разворовывается, что, по его словам, не является секретом для европейцев.

    Ранее Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Евросоюз не требует отчетов от Киева из-за схожих коррупционных схем внутри самого ЕС.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 16:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов ВСУ над тремя регионами

    Минобороны: Силы ПВО сбили 11 украинских дронов над тремя регионами

    Tекст: Мария Иванова

    В течение дня системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в трех приграничных областях, основной удар пришелся на Брянскую область.

    В период с 11.00 до 16.00 по московскому времени дежурные силы воздушно-космической обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны России.

    В сообщении говорится: «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть беспилотников над территорией Брянской области, три – над Курской областью, два – над Белгородской областью».

    В ведомстве добавили, что атаки были успешно отражены и пострадавших среди мирного населения и инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее в субботу силы ПВО за три часа уничтожили пять украинских беспилотников в Ленинградской области.

    За прошлую ночь силы ПВО сбили 116 украинских дронов над несколькими регионами России.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 09:29 • Новости дня
    На Украине включили Степана Разина в перечень символов «империализма»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казачьего атамана Степана Разина признали на Украине символом пропаганды «российского империализма», следует из материалов украинского Института национальной памяти.

    Казачий атаман Степан Разин был признан на Украине символом пропаганды «российского империализма», сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы украинского Института национальной памяти. Такое решение было принято согласно актуальным украинским законам о декоммунизации, которые предписывают избавляться от любых культурных и географических объектов, связанных с именем Разина.

    В материалах отмечается, что местные органы власти теперь обязаны переименовать все улицы, площади и другие топонимы, а также демонтировать памятники и таблички, связанные с именем атамана.

    Степан Разин был казачьим атаманом и одним из руководителей крупнейшего крестьянского восстания семнадцатого века на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали адмирала Ушакова символом «российского империализма». Власти страны назвали символом «российского империализма» Емельяна Пугачева. Также на Украине признали символами «российского империализма» Михаила Ломоносова и Михаила Лермонтова.

    Комментарии (7)
    7 декабря 2025, 13:29 • Новости дня
    Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области зафиксированы взрывы, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.

    «Взрывы в Запорожской области», – уточнил Федоров, передает РИА «Новости».

    В конце ноября взрывы произошли недалеко от Черноморска в Одесской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Кроме того, взрывы также произошли в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области и в Херсоне, который тоже находится под контролем ВСУ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Страхование судов в Черном море подорожало в три раза после ударов ВСУ
    Глава JPMorgan заявил о проблемах Европы из-за бюрократии
    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
    Китай потребовал от Японии прекратить клевету на НОАК
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратились в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Перейти в раздел

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Перейти в раздел

    Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты

    Похоже, во Франции вновь применяют бесчестные методы для того, чтобы лишить перспектив одного из самых популярных в стране политиков. Человек с наибольшими шансами стать следующим президентом Франции и выступающий против «скрытой войны» Европы с Россией оказался перед серьезной угрозой. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации