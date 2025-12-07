Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.3 комментария
На Украине повредили плотину Печенежского водохранилища
Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, автомобильное движение по ней прекращено, сообщил глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров.
По его словам, плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, движение по ней остановлено, передает ТАСС. Гусаров отметил: «По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено». Он уточнил, что причина остановки движения связана с повреждением гидротехнического сооружения. Информации о масштабах ущерба и сроках возобновления движения не приводилось. Печенежское водохранилище находится на реке Северский Донец, сооружение было введено в эксплуатацию в 1962 году. Размеры водохранилища составляют 65 на 3 кв. км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские высокоточные ракеты выбивают критическую инфраструктуру на Украине. Спасение Киева от затопления обеспечивает стрессоустойчивость россиян.