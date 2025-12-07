На Украине повредили плотину Печенежского водохранилища

Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче опасений Москве и Киеву из-за атак на коммерческие суда в Черном море, передает ТАСС.

Фидан рассказал, что этот вопрос обсуждался с украинскими представителями, а также был доведен до сведения российской стороны.

По его словам, тема затрагивалась в беседе с послом и обсуждалась с коллегами из обеих столиц, потому что она вызывает особую чувствительность для Турции.

Фидан пояснил, что Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты становились объектом атак, а торговые суда подвергались ударам, поскольку это увеличивает риск расширения географии и методов ведения войны.

Ранее Турция выразила озабоченность послу Украины в связи с атаками ВСУ на торговые суда в Черном море.

Российский временный поверенный в делах в Турции Алексей Иванов посетил МИД Турции по поводу ситуации вокруг нападений на танкеры.

МИД Турции отметил, что атаки на торговые суда могут привести к закрытию Черного моря для международного судоходства.

МИД России осудил действия Киева и назвал их террористическими.

Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством и заявил о готовности отрезать Украину от моря, если атаки будут продолжаться.