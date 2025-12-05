Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.3 комментария
Обыски прошли у депутата Рады Анны Скороход
Антикоррупционные органы совместно с СБУ проводят обыски у депутата Верховной рады Анны Скороход, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Антикоррупционные органы Украины проводят обыски у депутата Верховной рады Анны Скороход, которую связывают с делом бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС.
НАБУ, САП и Служба безопасности Украины сообщили, что разоблачили преступную группу, которую, по их данным, возглавляла народный депутат. В сообщении антикоррупционного ведомства говорится: «Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали – впоследствии».
Анна Скороход подтвердила в своем Telegram-канале, что в ее доме проходят обыски. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что депутат и ее сообщники вымогали у предпринимателя 250 тыс. долларов.
Ранее в ноябре Центр противодействия коррупции сообщал, что как минимум пять депутатов украинского парламента фигурируют в скандальных аудиозаписях, сделанных в квартире Тимура Миндича. В этих материалах упоминается и имя Анны Скороход, которую также подозревают в причастности к коррупционной деятельности.
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Миндича и Цукермана по делу о хищениях. Олег Царев напомнил, что Владимир Зеленский в 2021 году оправдывался за празднование дня рождения в квартире Миндича.