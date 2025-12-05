Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Путин пригласил Моди в Россию в 2026 году
Президент Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию с визитом в 2026 году, говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их переговоров в Нью-Дели.
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди совершить визит в Россию в 2026 году, передает ТАСС.
Приглашение было официально озвучено по итогам переговоров двух лидеров в Нью-Дели, что также отражено в совместном заявлении сторон.
В документе указано: «Президент Российской Федерации поблагодарил премьер-министра Республики Индии за гостеприимство, любезно оказанное ему и его делегации в Нью-Дели, и пригласил премьер-министра Республики Индии посетить Россию в следующем году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Нарендра Моди завершили переговоры и вышли к прессе.
Нарендра Моди на русском языке поблагодарил Владимира Путина за визит в Индию.
Владимир Путин рассказал Нарендре Моди о ситуации на Украине.