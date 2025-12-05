Путин пригласил Моди в Россию в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди совершить визит в Россию в 2026 году, передает ТАСС.

Приглашение было официально озвучено по итогам переговоров двух лидеров в Нью-Дели, что также отражено в совместном заявлении сторон.

В документе указано: «Президент Российской Федерации поблагодарил премьер-министра Республики Индии за гостеприимство, любезно оказанное ему и его делегации в Нью-Дели, и пригласил премьер-министра Республики Индии посетить Россию в следующем году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Нарендра Моди завершили переговоры и вышли к прессе.

Нарендра Моди на русском языке поблагодарил Владимира Путина за визит в Индию.

Владимир Путин рассказал Нарендре Моди о ситуации на Украине.