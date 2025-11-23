Царев напомнил об оправданиях Зеленского за день рождения в квартире Миндича

Tекст: Антон Антонов

Царев в Telegram напомнил, что Зеленскому «пришлось оправдываться за дружбу с Миндичем». В частности, Зеленский был вынужден давать объяснения, почему «вечеринка в честь его, Зеленского, дня рождения прошла в квартире Миндича».

«Я не знал, что это действительно очень важно для Украины, когда у нас ковид и война, рассказать, где именно, в какой квартире я праздновал день рождения», – сказал тогда Зеленский.

Он заявил, что «праздновал день рождения в своей квартире» по адресу Грушевского, 9А. Зеленский объяснил, что «квартира господина Миндича находится в этом же доме». По словам Зеленского, работники студии «Квартала 95» во главе с Миндичем организовали ему неожиданное поздравление.

Зеленский рассказал, что по приглашению поднялся на несколько этажей, где коллектив студии встретил его с музыкальными номерами, связанными с годами его работы в «Квартале 95». Он также подчеркнул, что в квартире не было ремонта, гостей было более 30 – «весь коллектив со своими женами», при этом не было «каких-то звезд или кого-то».

«Господин Миндич является коммерческим директором студии «Квартал 95» и был им до моего президентства», – сказал Зеленский.

«Зеленский на видео еще молодой. Миндича на видео нет, но он уже есть, хотя еще не очень богатый. Коломойский еще на свободе, – заявил Царев. – Сейчас, пока окончательно Зеленский не отказал Трампу, публикация записей НАБУ поставлена на паузу. С нетерпением ждём записи из квартиры Миндича».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине разгорелся скандал из-за расследования НАБУ коррупции в компании «Энергоатом». Миндич, который являлся другом, деловым партнером и соратником Зеленского, покинул страну, став фигурантом этого коррупционного скандала. МВД Украины внесло Миндича в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.