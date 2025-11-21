НАБУ предъявило обвинение по делу о продаже базы обслуживания флота Украины

Tекст: Антон Антонов

По версии следствия, руководитель госпредприятия «Черазморпуть» инициировал в январе 2020 года сделку, несмотря на действующий мораторий на отчуждение имущества. Для этого был привлечен оценщик, который намеренно занизил стоимость базы: вместо 59 млн гривен (1,4 млн долларов) цена составила 6,5 млн гривен (154 тыс. долларов).

В результате объект площадью 4,3 га с выходом к морю был продан на незаконных торгах группе сообщников за 13,5 млн гривен (320 тыс. долларов). По данным НАБУ, позднее базу включили в уставной капитал компании одного из соорганизаторов схемы для легализации имущества, полученного преступным путем, передает РИА «Новости»

Деньги от продажи – 11,5 млн гривен (273 тыс. долларов) – вывели через фиктивные услуги по обслуживанию судов «Геническ» и «Херсонес», которые на самом деле находились в Индии, а компания-исполнитель не имела отношения к этим судам. НАБУ предъявило обвинение четырем участникам схемы: двум из них – оценщику и соорганизатору – заочно. Экс-руководитель госпредприятия и его сообщник задержаны.

