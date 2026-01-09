Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.17 комментариев
Международный день хореографа и День игры в прятки с зимой отмечается 9 января
Пятница, 9 января, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, шутливых, экологических и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.
Ежегодно 9 января отмечают Международный день хореографа, посвященный мастерам постановки танцевальных композиций. Термин «хореография» изначально означал запись танца и был востребован в Древней Греции и Риме при сопровождении шествий в честь богов и во время религиозных торжеств. Искусству выразительного движения обучали римских гетер и куртизанок эпохи Возрождения.
На Руси танцы были важной частью праздников. В начале XII века появился термин «хореограф», обозначавший профессию постановщика танцев. Они сохраняли традиции, совершенствовали технику и обучали исполнителей пластике и чувству ритма. В их честь учрежден сегодняшний праздник.
День игры в прятки с зимой – славянский праздник, которым развлекались в деревнях на святках. Считалось, что в холода люди будто прячутся от зимы в одежду, поэтому 9 Января было принято бегать в гости в максимально легкой одежде, чтобы зима поскорее спряталась, увидев человека без шапки и тулупа. После таких игр наверняка все играющие отправлялись в баню и хорошенько парились, чтобы зима не наказала их простудой.
День путешествия на воздушном шаре 9 января отмечается в честь первого полета французского аэронавта Жана-Пьера Бланшара через Ла-Манш в 1793 году. За полетом, из которого француз сделал целое шоу, наблюдали знать и первый президент США Джордж Вашингтон.
При этом Бланшар не изобретал воздушный шар, это в 1783 году сделали братья Жозеф и Этьен Монгольфье, сконструировав круглую оболочку, которая поднималась горячим воздухом. Так что сегодняшний день – в память об изобретателях воздухоплавающих средств и отважных их испытателях.
Кроме того, в США в эту пятницу отмечают День абрикоса, в Панаме – День мучеников, в Японии – Праздник удачи и счастья.
С именинами 9 января поздравляем Иосифа, Давида, Степана, Иакова, Фёдора и Алису.