Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Подозрительный объект у Ливана парализовал работу аэропорта Ларнаки
Аэропорт Ларнаки приостановил полеты из-за подозрительного объекта вблизи Ливана
После обнаружения подозрительного объекта у границ воздушного пространства Ливана Кипр временно закрыл небо над аэропортом Ларнаки, приостановив все вылеты и посадки.
Кипрские службы обнаружили подозрительный летательный аппарат в непосредственной близости от воздушного пространства соседнего Ливана, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в среду и потребовал немедленной реакции со стороны авиационных властей республики.
В материале приводится официальная информация о случившемся. «Кипр сообщил, что в среду вблизи воздушного пространства Ливана был обнаружен подозрительный объект», – говорится в публикации.
Правительственный источник также прокомментировал ситуацию с безопасностью полетов. Он отметил, что воздушное пространство над аэропортом Ларнаки было оперативно закрыто для предотвращения возможных инцидентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее база военно-воздушных сил Британии Акротири на Кипре подверглась атаке двух беспилотников.
Службы безопасности накануне эвакуировали международный аэропорт города Пафос из-за появления в небе дрона.