Журналист Херш назвал целью США в Венесуэле лишение КНР дешевой нефти
По мнению американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, президент Дональд Трамп, помимо прочего, ослабил крупного экономического соперника США, лишив Китай дешевой тяжелой нефти из Венесуэлы.
«Их [американских чиновников] бравада и грубые выражения приковали внимание мировых СМИ, но они также отвлекли внимание от оппортунистического плана Трампа, целью которого было не только свергнуть коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что особенно важно, лишить Китай, экономического соперника Америки, возможности закупать дешевую тяжелую нефть из Венесуэлы», – написал журналист в блоге.
Херш отметил, что следующей целью, как ему рассказывали, станет Иран, еще один поставщик нефти в Китай, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире. По замечаниям автора статьи, в Иране очень совпали массовые протесты с вышеописанной задачей США.
«Недавно один из ключевых игроков международного нефтяного сообщества напомнил мне, что первоочередные задачи нынешнего американского вмешательства в Венесуэлу были впервые сформулированы секретной целевой группой, созданной вскоре после выборов Джорджа Буша-младшего в 2000 году», – написал Херш, подчеркнув стремление США к независимости в нефтегазовой отрасли еще в начале XXI века.
Напомним, Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой вывезли из страны на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах. США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы. Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после событий с Мадуро.