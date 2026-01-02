Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» обратилось с требованием о выводе из окрестностей Гуляйполя из-за серьезных потерь, сообщает ТАСС. Кимаковский добавил, что речь идет о локации в районе Верхней Терсы.

Кимаковский отметил, что только за последние сутки в результате двух массированных ударов погибло более 40 бойцов этого подразделения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ заявила, что предотвратила покушение на комбата батальона «Волки да Винчи». В батальоне «Волки да Винчи» отмечались случаи дезертирства. ВСУ перебросили на Сумское направление 1-й отдельный штурмовой полк, созданный на базе этого батальона.