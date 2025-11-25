Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Лавров: Линию Европы по Украине никто не слушает
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечая зависимость Европы от США в вопросах безопасности, заявил, что европейские элиты сделали ставку на поражение России силами Киева.
Лаврова процитировали в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», где он прокомментировал позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине. Интервью было записано 21 ноября. По словам Лаврова, линия Европы «никому не интересна», поскольку европейские элиты сделали ставку на убежденность в нанесении России «стратегического поражения руками и телами режима в Киеве», передает ТАСС.
Он также отметил, что Европа находится в зависимости от США, как в вопросах безопасности, так и в выстраивании собственной внешней политики. Лавров подчеркнул, что европейские лидеры отвергали даже возможность переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Кроме того, глава российского МИДа заявил, что Британия и США привыкли манипулировать Европой по вопросам, связанным с украинским кризисом. По его словам, каждой стороне выделена своя роль. Лавров напомнил, что в апреле 2022 года тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, по его словам, «просто запретил Владимиру Зеленскому подписывать уже парафированный документ, основанный на предложениях самой Украины».
«Это роль Британии. Она тоже дала о себе знать. Они любят манипулировать Европой так же, как это делают США», – заметил Лавров.
Ранее Лавров подчеркнул ценность посредничества США и выразил ожидание официальной версии американского плана по Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам. Москва рассматривает предложенный Вашингтоном документ как подходящую основу для переговоров.
Кремль назвал предложения Евросоюза по урегулированию кризиса на Украине неконструктивными уже на этапе первого ознакомления.