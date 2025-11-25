Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.3 комментария
Лавров оценил инициативу США по урегулированию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул ценность посредничества США и выразил ожидание официальной версии американского плана по Украине.
Россия ценит инициативу США в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, передает ТАСС.
По его словам, именно Вашингтон проявляет инициативу среди западных стран, в отличие от Лондона, Брюсселя, Парижа и Берлина. Лавров отдельно отметил готовность Венгрии принять возможный саммит России и США, предложенный американским президентом Дональдом Трампом.
Глава российского МИДа также подчеркнул, что Москва ждет от США согласованную с Европой и Украиной версию мирного плана, которая могла бы стать основой для дальнейшего диалога. Лавров заявил: «Мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами, тогда мы будем смотреть».
Он уточнил, что пока Россия не получала официальных документов по этому вопросу и сохранила возможность для прямого диалога с американскими коллегами.
По словам Лаврова, некоторые участники процесса пытаются подорвать усилия Дональда Трампа, специально сливая документы, чтобы создать информационный шум вокруг американских инициатив.
Он отметил важность сохранения ключевых подходов, зафиксированных ранее в рамках договоренностей между сторонами, и предостерег от искажения основных принципов плана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам.
Москва рассматривает предложенный Вашингтоном документ как подходящую основу для переговоров.
Кремль назвал предложения Евросоюза по урегулированию кризиса на Украине неконструктивными уже на этапе первого ознакомления.