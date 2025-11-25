Песков назвал ситуацию вокруг плана США информационной вакханалией

Tекст: Вера Басилая

Вокруг предложенного Вашингтоном мирного плана относительно урегулирования ситуации на Украине наблюдается информационная вакханалия, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невозможно комментировать каждое медийное сообщение, поскольку в информационном поле появляется много противоречивых данных и заявлений.

Песков отметил, что американский проект по урегулированию кризиса на Украине, предложенный Дональдом Трампом, рассматривается Москвой как субстантивный документ. По его словам, этот план может стать хорошей основой для переговоров, и президент России Владимир Путин также высказывался в этом ключе.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что обсуждать американский план по урегулированию конфликта на Украине через СМИ нельзя и в Кремле нет официальной информации о деталях переговоров.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана по Украине из 28 пунктов, причем некоторые положения этого плана считаются приемлемыми.

Президент России Владимир Путин сообщил, что новая версия мирного плана поступила Москве по дипломатическим каналам и может стать основой для урегулирования.