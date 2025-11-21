Путин заявил, что план Трампа по Украине был модернизирован после Аляски

Путин: США после Аляски предложили модернизированный план по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза объявил, что США после переговоров на Аляске предложили модернизированный план по урегулированию ситуации на Украине, состоящий из 28 пунктов.









Путин уточнил: «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», - цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

Он подчеркнул, что Вашингтон не сумел получить согласие Киева на реализацию нового плана, и Украина выступает против. Президент отметил, что причина такой позиции кроется в иллюзиях киевского руководства и его европейских союзников относительно стратегического поражения России.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам и обсуждению всех деталей мирного плана, однако до сих пор этого обсуждения не происходит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее на совещании заявил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

Президент допустил использование мирного плана США как основы для дальнейших переговоров по урегулированию на Украине.

Путин уточнил, что обсуждение мирных инициатив Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.