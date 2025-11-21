  • Новость часаПутин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    «Ермак» возглавил группировку «Юг»
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство из Варшавы
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    Минобороны опубликовало кадры боев за Ямполь и Новоселовку в ДНР
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    13 комментариев
    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    Комментарии (9)
    21 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил о «беспрецедентном давлении», которое оказывается на Украину.

    По его словам, «украинцы стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать». В связи с обсуждением американского плана урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов, Зеленский пообещал представить альтернативные предложения. «Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами (по мирному плану). Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером – Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы», – заявил он в видеообращении.

    По словам Зеленского, Украина сейчас сталкивается с одним из самых серьезных выборов за всю новейшую историю. Он отметил, что «страна стоит между угрозой потери главного партнера и возможной потерей достоинства, а также между выполнением 28 сложных условий американского плана или еще более сложной зимой».

    Относительно предложенного президентом США мирного плана украинский президент подтвердил намерение внести в него изменения. Однако Зеленский не уточнил, какие именно коррективы он предлагает и что предпримет в случае отказа Вашингтона. Он лишь добавил, что «этот план должен предусматривать честь и достоинство» украинцев.

    Зеленский предупредил, что впереди у Украины тяжелая неделя, страна будет вынуждена выдерживать постоянное давление.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Агентство Reuters сообщало, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана.

    Комментарии (22)
    21 ноября 2025, 18:56 • Видео
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине

    Bild: Германия заявила о противодействии плану США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии обеспокоены американским планом по Украине и уже обсуждают дипломатические шаги противодействия инициативе Вашингтона, пишет немецкая газета Bild.

    Власти ФРГ внимательно следят за действиями США по инициативе по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Там пишут, что Германия уже разрабатывает дипломатические меры противодействия предложенному американцами плану. В частности, Берлин собирается привлечь к обсуждению европейских партнеров и объяснить администрации США негативные последствия для Европы.

    В материале Bild говорится, что инициатива американцев не была согласована с европейскими союзниками. Bild отмечает, что в Германии признают ослабление позиций Украины как на военном, так и на политическом фронте.

    Вместе с тем немецкие власти считают, что согласие Киева на план США было бы, по их мнению, равносильно капитуляции перед Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от США по урегулированию ситуации на Украине.

    Американские СМИ в то же время отмечают, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок со стороны Украины.


    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МВД России уточнили, что информация об отсутствии второго гражданства нужна для трудоустройства на государственную службу и выдается по определенной процедуре.

    В миграционной службе МВД России пояснили, что российские граждане могут получать гражданство других государств, однако в отдельных случаях требуется подтверждение его отсутствия, передает ТАСС.

    Отмечается, что справка об отсутствии второго гражданства обязательна при трудоустройстве на госслужбу. Такой документ можно получить в компетентных органах иностранного государства, если сам заявитель или его родители имели или имеют гражданство той страны.

    В МВД добавили, что российские органы внутренних дел по запросу предоставляют информацию о фактах подачи уведомлений о приобретении иностранного гражданства, получении вида на жительство или других документах, дающих право на постоянное проживание за рубежом.

    Закон «О гражданстве Российской Федерации» позволяет запрашивать такую информацию как самому гражданину, так и представителю госоргана. На рассмотрение запроса дается 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ отметила увеличение числа случаев получения гражданства России с преступным умыслом.

    Кроме того, в 2025 году появились новые правила и упрощенный порядок подачи документов для получения гражданства России.

    Ранее МВД подтвердило, что участнику СВО Антону Сычеву, родившемуся в Казахстане, помогли оформить российское гражданство официально.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Зеленский обсудил мирный план США по Украине с Мерцем, Макроном и Стармером

    Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский обсудили мирную инициативу США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    Как сообщил в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры подтвердили «неизменную и полную поддержку Украины на пути к долгосрочному и справедливому миру», передает ТАСС.

    Корнелиус отметил, что собеседники одобрили усилия США, направленные на завершение конфликта. По его словам, речь шла о том, что линия соприкосновения должна рассматриваться как отправная точка для достижения взаимопонимания, а украинские вооруженные силы обязаны сохранять возможность «эффективно защищать суверенитет страны».

    Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул единство участников разговора в том, что любое соглашение, затрагивающее европейские государства, ЕС и НАТО, должно получить согласие всех европейских партнеров и союзников.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны

    Минэнерго Украины: Повреждены всех крупные ТЭС и ГЭС страны

    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    @ Kozakkostya/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Все масштабные объекты тепло- и гидроэнергетики на Украине повреждены, из-за чего экспорт электроэнергии полностью прекратился, сообщили в Минэнерго страны.

    Министерство энергетики Украины заявило, что все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на прежнем уровне, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети ведомства.

    Сейчас все доступные мощности электростанций работают исключительно для внутреннего потребления. Экспорт электроэнергии за пределы Украины полностью прекращен, отметили в Минэнерго страны.

    Причины повреждений не раскрываются. Не приводятся также подробности о масштабах разрушений и планах о будущем восстановлении электростанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобразования Украины заявили, что из-за массовых отключений электроэнергии обучение в школах зимой могут приостановить и перенести занятия на лето.

    Власти Украины предупредили, что наступающая зима будет для населения тяжелее, чем в прежние годы. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также заявил, что зима на Украине будет самой тяжелой для страны.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 18:18 • Новости дня
    В Одессе произошел взрыв в военкомате

    Национальная полиция Украины сообщила о взрыве в военкомате в Одессе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В территориальном центре комплектования Одессы прогремел взрыв, по одной из версий подрыв совершил мобилизованный горожанин, сообщило Главное управление Национальной полиции Украины по Одесской области.

    В одном из территориальных центров комплектования Одессы прогремел взрыв, передает Lenta.ru. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, причины и обстоятельства инцидента пока неизвестны.

    По информации Telegram-канала «Политика Страны» со ссылкой на источники в Нацполиции, взрыв прогремел в Пересыпском районе города. В сообщении говорится, что предполагаемым организатором инцидента стал один из горожан, которого сотрудники центра якобы насильно мобилизовали.

    Ранее сотрудник ТЦК в Киеве выстрелил в молодого человека, который пытался уйти от проверки документов.

    В городе Тернополь мужчина спрыгнул с пятого этажа здания ТЦК и оказался в реанимации. Военкомы в Харькове сбили велосипедиста и увезли его в территориальный центр комплектования.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    Губернатор Гусев: В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты неразорвавшихся ракет ATACMS были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа после недавнего ракетного обстрела.

    Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, опасные элементы найдены при обследовании местности после уничтожения ракет 18 ноября.

    Один из неразорвавшихся блоков лежит всего в 150 метрах от ближайших строений, другой был обнаружен непосредственно у дачного дома. Район находки оцеплен, саперы на протяжении нескольких дней занимались обследованием территории. Было принято решение о подрыве опасных предметов на месте, поскольку транспортировать их невозможно.

    Из-за постоянного проживания людей на территории СНТ, власти проводят временную эвакуацию жителей ряда домов и предупреждают, что ближайшие к эпицентру дачи, скорее всего, пострадают от взрыва, сообщил Гусев. Губернатор поручил подготовить все меры поддержки, компенсаций и, при необходимости, организовать временное размещение для собственников поврежденных строений.

    Взрывные работы планируются 22 ноября около 14.00. Гусев попросил жителей города сохранять спокойствие и напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить по телефону 112, не приближаясь к находке.

    Напомним, ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности.

    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Генерал ВСУ предложил мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию

    Генерал ВСУ Романенко предложил мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию

    Генерал ВСУ предложил мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне масштабного оттока молодежи и кадрового дефицита на Украине обсуждается инициатива о создании трудовой армии с привлечением непризванных молодых людей к работе на военных предприятиях.

    О планах мобилизовать молодежь в трудовую армию и привлечь ее к работе на оборонных предприятиях сообщил в эфире украинского радио NV экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает ТАСС.

    Он отметил, что Украина должна перевести экономику на военное положение и прекратить выезд молодежи за границу, чтобы восполнить нехватку кадров на оборонных производствах.

    Романенко подчеркнул: «Не хотят идти в армию – пусть идут на военные предприятия. У нас за два последних месяца более 100 тыс. молодежи уехало, причем часть из них ушла с оборонных производств».

    Экс-генерал также отметил, что стране требуется полная мобилизация, однако не уточнил, кого именно она должна касается. С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, а с апреля 2024 года возраст для призыва снижен до 25 лет. 18 мая 2024 года вступил в силу закон, усиленный ужесточением правил мобилизации, из-за чего многие мужчины лишились отсрочки или права на бронь.

    Несмотря на это, проблема нехватки солдат осталась нерешенной, и украинские власти не исключают снижение возраста мобилизации до 18 лет. В феврале 2024 года Минобороны начало набирать мужчин на контрактную службу с 18 лет.

    В конце августа был разрешен выезд мужчин от 18 до 22 лет во время военного положения, что вызвало массовый отток молодых людей за границу. Теперь растет число призывов к отмене этого решения из-за увеличения дефицита работников в экономике. Многие остающиеся предпочитают трудиться в тени, чтобы не попасть в базы военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже состоятся переговоры представителей Франции и Украины о возможном совместном производстве беспилотников и расширении сотрудничества в промышленности.

    В ответ на удары Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине, применив в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

    Комментарии (11)
    21 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Песков назвал численность блокированной у реки Оскол группировки ВСУ

    Песков: У реки Оскол заблокирована группировка ВСУ численностью 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о ситуации на левом берегу реки Оскол.

    Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием начальника Генштаба ВС России, начальника главного оперативного управления, командующих группировками «Запад» и «Юг» отметил этот участок фронта, передает РИА «Новости».

    «На что еще хотел бы обратить ваше внимание. Это левый берег реки Оскол. Там заблокирована еще одна достаточно крупная группировка врага, около пяти тысяч человек», – сказал представитель Кремля.

    Накануне Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад» назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ.

    Он заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 17:23 • Новости дня
    На Украине предложили закрыть школы на зиму

    Минобразования Украины предложило закрыть школы на зиму из-за отключений света и тепла

    На Украине предложили закрыть школы на зиму
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские школы могут приостановить обучение зимой и перенести занятия на летние месяцы, чтобы минимизировать последствия возможных отключений электроэнергии, такое мнение озвучили в Минобразования страны, пишет местная пресса.

    Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам приостановить учебный процесс зимой из-за перебоев с электроснабжением. Там предлагают перенести учебные занятия с зимы на июнь 2026 года, за исключением выпускных классов.

    Ведомство также советует продлить зимние каникулы за счет весенних и ввести шестидневную учебную неделю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Кроме этого, рассматривается возможность проведения занятий в две смены, а также перевод отдельных уроков в асинхронный онлайн-формат, при котором учащиеся могут самостоятельно осваивать материал в удобном для себя темпе, без постоянного присутствия преподавателя.

    Цель изменений – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру страны в период наиболее вероятных отключений света и обеспечить бесперебойность учебного процесса для учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине предупредили, что предстоящая зима будет для населения тяжелее всех предыдущих. В Киеве жителей призвали заранее подготовить запасы воды, продуктов и теплые вещи.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также отметил, что грядущая зима станет для Украины самой тяжелой.

    Владимир Зеленский еще 10 октября заявил о массовых отключениях света по всей стране.


    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских подразделений с успехами на линии фронта.

    Он обратился к военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1486-го гвардейского мотострелкового полка, 121-го мотострелкового полка, а также бойцам 169-й, 252-й и 254-й мотострелковых бригад и полков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для поздравления стали освобождение Купянска и Петропавловки в Харьковской области, а также Ямполя, Новоселовки и Ставок в Донецкой народной республике.

    «В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – заявил Белоусов. Он также отметил, что в результате действий российских подразделений противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

    Белоусов выразил уверенность, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, внося значительный вклад в достижение целей спецоперации.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Путин на заседании с Совбезом РФ подчеркнул: «У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», передает официальный сайт Кремля.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – добавил глава государства.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Напомним, Wall Street Journal писала, что США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль отказался обсуждать Украину в «мегафонном» режиме

    Песков заявил о невозможности переговоров по Украине в «мегафонном» режиме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что успех мирных переговоров по Украине невозможен при открытом обсуждении в публичном пространстве.

    Кремль не намерен вести переговоры по украинскому урегулированию в «мегафонном режиме», передает ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, Россия открыта к мирным переговорам, но лишь ради реального достижения успеха, а не ради процесса ради процесса.

    «Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о восприятии в России мирного плана США по Украине.

    Кроме того, Песков, выступая на брифинге, заявил, что в переговорах между Россией и США по так называемым раздражителям практически не отмечено продвижения. По его словам, американская сторона связывает успех обсуждений с ходом украинского урегулирования, из-за чего позиции остаются далекими друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эффективное наступление Вооруженных сил России вынуждает Владимира Зеленского идти на переговоры по урегулированию.

    В Кремле заявили, что Киеву необходимо немедленно принять решение о переговорах, иначе потом будет поздно. Россия по-прежнему открыта для любых мирных переговоров по ситуации на Украине.

    Комментарии (2)
    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Bloomberg сообщил о планах Британии отправить войска на Украину
    В Одессе произошел взрыв в военкомате
    Суд приговорил чемпионку Украины к 19 годам лишения свободы за диверсии
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
