Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

Tекст: Денис Тельманов

Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.